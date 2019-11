Problemy Williamsa w USA. Kubica na szarym końcu

Kubica nigdy nie miał okazji jeździć po torze w Austin.



To będzie nowa era królowej motorsportu. Zobacz, jak będą wyglądać nowe bolidy W czwartek... czytaj dalej » - Mało o nim wiem. Znam go tylko z materiałów wideo i symulatora. To będzie dla mnie nowy obiekt. Z tego, co widziałem, tor wygląda na trudny, szczególnie w pierwszej części. Jaki jest rzeczywiście, przekonamy się w piątek na treningach - mówił polski kierowca, cytowany przez oficjalną stronę Williamsa.



W pierwszej sesji treningowej Kubica pokonał 28 okrążeń - najlepsze w tempie 1:37.948. Był to 19. rezultat w stawce.

Problemy rezerwowego Williamsa

Najgorszy, 20. czas uzyskał Nicholas Latifi - 1:41.112. Kanadyjczyk, pełniący rolę rezerwowego kierowcy Williamsa, miał problemy ze skrzynią biegów i przejechał tylko siedem okrążeń. W drugim treningu zastąpi go Brytyjczyk George Russell.



"I'm going to have to bring it back"



Latifi looks to have a gearbox issue. He guides his Williams back to the pits unable to shift into third gear#USGP#F1pic.twitter.com/zxZYdTquOH — Formula 1 (@F1) November 1, 2019



Pierwszy był Verstappen - 1:34.057. Za jego plecami uplasowali się Sebastian Vettel z Ferrari (+0.169 s) i Alexander Albon z Red Bulla (+0.259 s).



Max goes P1 with a 1:34.057! #USGP#F1pic.twitter.com/XcHb1iYbiv — Formula 1 (@F1) November 1, 2019



Dopiero ósmy wynik zanotował Lewis Hamilton - 1:35.439. Brytyjczyk w bolidzie Mercedesa w niedzielę może zapewnić sobie szósty tytuł mistrza świata. Drugi w klasyfikacji generalnej Valtteri Bottas, żeby przedłużyć swoje szanse na dogonienie kolegi z zespołu, musi wygrać i liczyć, że Hamilton zajmie miejsce poniżej ósmego. Jeżeli Fin w Austin nie zwycięży, Brytyjczyk nawet w sytuacji, gdy nie dojedzie do mety, zdobędzie mistrzostwo.



Hamilton uzbierał dotychczas 363 punktów, Bottas - 289, czyli o 74 mniej (do zdobycia jest jeszcze maksymalnie 78 pkt - 75 za zwycięstwa w wyścigach i po jednym za najszybsze okrążenie).



FP1 CLASSIFICATION@redbullracing's @Max33Verstappen leads the way, with team mate @alex_albon in P3 behind Sebastian Vettel#USGP#F1pic.twitter.com/6G3n5azZbX — Formula 1 (@F1) November 1, 2019





Ósmy raz w Austin

"Rozwiązujmy to wewnątrz zespołu". Szefowa Williamsa bez ogródek o krytyce ze strony Kubicy Atmosfera w... czytaj dalej » Wyścig o Grand Prix USA w Austin odbędzie się po raz ósmy. Pierwszy na torze Circuit of The Americas rozegrano w 2012 roku.

Dotychczas aż pięć razy zwyciężył Hamilton (ostatni raz w 2017). Po jednym triumfie mają Fin Kimi Raikkonen (2018) i Vettel (2013). Brytyjczyk w GP USA był najszybszy już sześć razy - po raz pierwszy wygrał w 2007 roku na torze w Indianapolis jako kierowca zespołu McLaren. Po tych zawodach przez cztery lata GP USA nie rozgrywano. Wyścig wrócił na tor w Austin w roku 2012 (zwyciężył Hamilton w bolidzie McLarena).

Tor w Austin jest nowoczesny, długość jednego okrążenia wynosi 5,516 m. Kierowcy będą mieli do przejechania 56 okrążeń, w sumie 308,896 km.

Wcześniej rywalizacja o punkty MŚ toczyła się w USA na kultowym torze w Indianapolis, ale po wielu latach obiekt, z powodu braku modernizacji, został wycofany z kalendarza. Zdaniem władz cyklu stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców.

Po wyścigu w USA, w kalendarzu F1 zostaną jeszcze do rozegrania dwie rundy: 17 listopada GP Brazylii i 1 grudnia GP Abu Zabi.