Mistrz Lewis Hamilton. Zrobił to szósty raz

Hamilton mistrzem świata. Kubica wycofał się z wyścigu Brytyjczyk Lewis... czytaj dalej » Przed niedzielą pewne było jedno: Hamilton będzie świętować, jeśli dojedzie do mety co najmniej na ósmym miejscu. Nad Bottasem miał 74 punkty w klasyfikacji generalnej. Zadanie jak najbardziej do wykonania, zwłaszcza że gorzej w tym sezonie poszło mu tylko raz - dziewiąty był w Niemczech. To był wypadek przy pracy.

Wyścig rozpoczął się dla niego w wymarzony sposób. Prowadzenie utrzymał jadący z pole position Bottas, a pogubił się startujący jako drugi Sebastian Vettel z Ferrari. Niemiec na pierwszym okrążeniu stracił aż cztery pozycje.

- Szalona podsterowność w moim samochodzie - narzekał przez radio.

To nie wszystko. Na ósmym okrążeniu uszkodził zawieszenie. To był jego koniec.

Źródło: PAP/EPA Dramat Vettela

Awansował i w końcu prowadził

Hamilton tymczasem piął się w klasyfikacji. Długo był trzeci, od 30. okrążenia zaczął odrabiać straty do drugiego Maksa Verstappena (Red Bull). Wystarczyło, że u Holendra zaszwankowały opony. Przymusową wizytę w alei serwisowej zaliczył również Bottas, a Hamilton jadący ze strategią tylko jednego postoju na nieszczęściach rywali korzystał.

Od 35. okrążenia Brytyjczyk prowadził. Cel był blisko. Wcześniej z wyścigu wycofał się Kubica, w którego bolidzie doszło do awarii układu hydraulicznego.

Obrońca tytułu nie dowiózł jednak zwycięstwa do końca. Nie wytrzymały opony, na które zaczął się skarżyć. Trzy okrążenia przed końcem wyprzedził go Bottas. Fin wygrał, Hamilton był drugi, ale i tak zebrał najwięcej gratulacji.

Źródło: PAP/EPA Hamilton objął prowadzenie na 35. okrążeniu

Został trzeci raz z rzędu mistrzem, już szósty raz w karierze. Więcej tytułów zgromadził tylko Michael Schumacher.

Na trzeciej pozycji uplasował się Verstappen.

Do końca sezonu pozostały dwa wyścigi - za dwa tygodnie w Brazylii i 1 grudnia w Abu Zabi.