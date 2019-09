Hamilton najszybszy nocą. Kubica ostatni

Kubica lepiej od Leclerca. Problemy faworytów w Singapurze Robert Kubica z... czytaj dalej » Kubica dzień wcześniej ogłosił, że po sezonie rozstaje się z brytyjskim teamem. Przyszłości nie ujawnił. Nie wiadomo, czy zostanie w Formule 1, czy zmieni wyścigową serię. W każdym razie w tej najbardziej prestiżowej miejsc do obsadzenia pozostało niewiele.

Najpierw Leclerc za Kubicą

Piątek zaczął całkiem nieźle. Podczas pierwszej sesji miał 17. czas. Za Kubicą sklasyfikowano Leclerca z Ferrari, którego bolid po ledwie 12 okrążeniach w pewnym momencie stracił moc, Sergio Pereza (Racing Point) oraz kolegę Polaka z Williamsa George'a Russella.



Gorzej w wydaniu Polaka wyglądał drugi trening. Przegrał wewnętrzną rywalizację w Williamsie z Russelem o 0,7 s, który skończył na 18. miejscu. Dziewiętnasty, z przewagą 0,6 s nad Kubicą, był Kevin Magnussen, który w czwartek dowiedział się, że razem z Romainem Grosjeanem w kolejnym sezonie dalej będą reprezentować amerykański team Haas.

Źródło: Getty Images Lewis Hamilton na torze Marina Bay z lotu ptaka

Hamilton albo Verstappen

Walka o pole position w sobotę powinna się rozstrzygnąć między Verstappenem i Hamiltonem. Holender uzyskał - odpowiednio - drugi i pierwszy czas dnia. Podczas drugiego treningu ustąpił tylko mistrzowi. Hamilton był szybszy o 0,184 s. Sobota w Singapurze zapowiada się więc pasjonująco.



Trzeci był Sebastian Vettel (Ferrari), za nim Valtteri Bottasa (Mercedes), a piąty Alexander Albon z Red Bulla. Ten ostatni przez jakiś czas nawet legitymował się najszybszym czasem treningu, a gdy próbował podkręcić tempo, wpadł w bandę. Dopiero szósty był Leclerc, w którego bolidzie w ostatniej chwili usunięto awarię skrzyni biegów.



Verstappen on top for now...



How will things pan out as night descends on FP2? #F1#SingaporeGPpic.twitter.com/JFo4nUi9Eb — Formula 1 (@F1) September 20, 2019