Kubica lepiej od Leclerca. Problemy faworytów w Singapurze

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kubica, który w czwartek ogłosił, że po sezonie opuści brytyjski team, uzyskał czas 1.43,336. To wynik o 3,077 s gorszy od rezultatu Verstappena.



Drugie miejsce zajął Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari), a trzeci czas miał broniący tytułu i prowadzący w klasyfikacji generalnej Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes).

Problemy Leclerca i Bottasa

Dopiero 19. wynik zanotował kolega Vettela z Ferrari Charles Leclerc, który zdążył przejechać 12 okrążeń. Pół godziny przed końcem sesji jego auto nagle straciło moc i ledwo dotoczyło się do alei serwisowej. Okazało się, że awarii uległa skrzynia biegów.

Pecha miał też Valtteri Bottas. Fin popełnił błąd przy hamowaniu przed jednym z zakrętów, stracił panowanie nad bolidem i uderzył w barierę. Kierowcy Mercedesa nic się nie stało, ale uszkodzenia pojazdu wyglądały na dość poważne.



Za Kubicą, oprócz Leclerca, sklasyfikowani zostali Meksykanin Sergio Perez (Racing Point) oraz kolega Polaka z Williamsa Brytyjczyk George Russell.

Niedzielny wyścig w Singapurze rozpocznie się o godzinie 14.10 czasu polskiego. Dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje (godz. 15). Relacje na żywo w eurosport.pl.