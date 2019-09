Leclerc odparł atak Hamiltona. Nocna rywalizacja w Singapurze

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

14:37 Kubica ponownie 17. - Kwiat zjechał na pit stop.

14:36

A nightmare pit stop for Sainz means he's already a lap down



He was tagged by Hulkenberg at Turn 5 on the opening lap

14:35 Daniił Kwiat spadł z 12. na 15. miejsce. Teraz przegrał walkę z Perezem.

14:34 Hulkenberg wyprzedził Kubicę, Polak ma do niego ponad 8 sekund straty. Russell traci do Kubicy aż 24 sekundy. Sainz na szarym końcu.

14:28 Leclerc utrzymuje nad Hamiltonem około sekundę przewagi.

14:27 Daniel Ricciardo, który startował z ostatniego pola, już przesunął się na 13. miejsce.

14:24

GAINS AND LOSSES (LAP 1)



The top six hold position - but it's all change for the latter points positions

14:24 Za nami 6. okrążeń i nadal bez zmian. Ale spokojnie - tu wszystko może się zdarzyć.

14:18 Na początku bez zmian: Leclerc, Hamilton, Vetttel, Verstappen i Bottas.

14:17 Także Sainz w pit stopie. Problemy ze zdjęciem koła...

14:16 Już w pit stopie Russel i Hulkenberg. Temu pierwszemu zmieniają skrzydło i zmieniają opony.

14:16

FORMATION LAP



One slow lap, and then 61 quick ones coming up!



Live timing and text commentary

14:15 Nikt nie chciał zaryzykować na pierwszym okrążeniu, Kubica 17.

14:15 Ruszyli! Spokojny początek, Leclerc znakomicie ruszył do przodu, tuż za nim Lewis Hamilton. Dalej Vettell, Verstappen i Bottas.

14:13 Zaczynamy.

14:10 Czas na okrążenie formujące.

14:10 Kubica na oponach typu medium.

14:07 Pierwsza dziesiątka zaczyna na najbardziej miękkich oponach.

13:57 Hymny zostały odśpiewane, teraz czekamy tylko na start.

13:20 Z pole position wyścig rozpocznie reprezentant Monako Charles Leclerc z Ferrari, który wygrał sobotnie eliminacje. Obok niego z czołowej linii do rywalizacji przystąpi lider klasyfikacji MŚ Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. Trzeci czas kwalifikacji miał Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari), a czwarty Holender Max Verstappen (Red Bull). Kubica odpadł w pierwszej części rywalizacji, zajmując ostatnie miejsce.

13:17 W Singapurze pojedzie Kubica, który po sezonie rozstanie się z zespołem Williams. Po raz ostatni Polak ścigał się na azjatyckim torze w roku 2010, gdy zajął siódme miejsce w barwach Renault.

13:16 Wyścig w Singapurze - co podkreślają kierowcy - jest jednym z najtrudniejszych w kalendarzu, mniej doświadczonym zawodnikom spore problemy sprawia uliczny tor i nocna pora, gdy jest rozgrywany.