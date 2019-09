Kubica znów na końcu stawki. Bolidy Ferrari na czele Grand Prix Rosji

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

14:05 29/53. W barierę wjechał Russell! Kierowca Williamsa również odpadł z rywalizacji!

14:02 28/53. Dramat Vettela, który zatrzymał się! Jego Ferrari nagle straciło moc. To koniec wyścigu dla Niemca, który długo prowadził w Grand Prix Rosji!

14:00 26/53. Vettel z wizytą w alei serwisowej.

13:59 26/53. Ricciardo wycofał się z rywalizacji! W stawce pozostało 18 kierowców.

13:54 23/53. Leclerc zjechał do alei serwisowej.

13:51 22/53. Kubica zdublowany przez Vettela.

13:49 20/53. Klasyfikacja:

13:49

RACE ORDER (LAP 20/53)



Here's how we look as we approach the half-way point...#F1#RussianGPpic.twitter.com/gpSnz5XVia — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

13:48 20/53. Kubica znów ostatni. Do 18. Raikkonena traci około ośmiu sekund.

13:46 19/53. Prowadzący Vettel powiększa przewagę nad Leclerckiem. Wynosi ona już cztery sekundy.

13:43

LAP 15/53



Hulkenberg Perez



The Renault wins an intense battle for P8!#F1#RussianGPpic.twitter.com/UZ4UBYKJS2 — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

13:43 15/53. Hulkenberg wyprzedził Pereza i jest ósmy.

13:41

LAP 12/53



Max Verstappen has moved from P9 up to P6



Lando Norris is his latest victim#F1#RussianGPpic.twitter.com/QzixyzXTkM — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

13:41 15/53. Verstappen awansował już z dziewiątej pozycji na szóstą. Holender zbliża się do piątego Sainza.

13:38 14/53. Przed Kubicą Giovinazzi, ale Polak traci do Włocha około 10 sekund.

13:35 11/53. Kubica przesunął się na 18. miejsce. A to dlatego, że ukarany został Raikkonen. Fin musiał przejechać przez aleję serwisową i obecnie jest ostatni.

13:29 9/53. Kubica zamyka stawkę, za nim jadą Giovinazzi i Ricciardo.

13:29 8/53. Prowadzi Vettel, który ma ponad sekundę przewagi nad Leclerckiem. Trzeci Hamilton traci do Niemca już cztery sekundy.

13:23 Kto zyskał, kto stracił?

13:22

LAP 4/53



The safety car period is over, with the Ferraris leading the way#F1#RussianGPpic.twitter.com/Fbb7bRpHCl — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

13:22 4/53. Kierowcy znów na dobre mogą się ścigać.

13:20 3/53. Samochód bezpieczeństwa na torze.

13:17

LAP 1/53



Vettel has taken the lead

Grosjean is OUT

Ricciardo has a puncture



What a start! We are now behind the safety car#F1#RussianGPpic.twitter.com/NvkZq80me5 — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

13:17 1/53. Grosjean na pierwszym okrążeniu rozbił swój bolid. Kierowca Haasa zakończył udział w wyścigu.

13:15 1/53. Bardzo dobry start również Kubicy, który awansował na 16. miejsce.

13:14 1/53. Na czele bolidy Ferrari! Vettel wyprzedził Leclerca! Na trzecim miejscu jedzie Hamilton!

13:11 Kierowcy ruszyli na okrążenie rozgrzewkowe.

12:59 Słoneczna pogoda w Soczi.

12:56 Pola startowe czołowej "10".

12:56

Here's how we will get under way at Sochi



The battle down to Turn 2 should be... interesting #F1#RussianGPpic.twitter.com/UuVLD6dmBF — Formula 1 (@F1) September 29, 2019





12:05 Po raz czwarty z rzędu w tym sezonie z pole position ruszy Charles Leclerc.

12:05

SIX poles overall in 2019



FOUR in a row@Charles_Leclerc is the qualifying master #RussianGP#F1pic.twitter.com/WRXP7FLZ4Y — Formula 1 (@F1) September 28, 2019

12:03 Ze względu na wymianę silnika kwalifikacje w wykonaniu Kubicy też od początku były spisane na straty:

12:02 Robert Kubica ma okazję występować w Soczi po raz pierwszy w karierze. Z pewnością nie jest to miłość od pierwszego wejrzenia:

12:00 Wyścig wokół parku olimpijskiego w Soczi rozpocznie się o godzinie 13:10.