Kubica: zespół postanowił zatrzymać moje auto, by oszczędzić części

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

W niedzielę Kubica nie ukończył pierwszego wyścigu Formuły 1 w obecnym sezonie. Wcześniej bardzo liczył, że uda mu się dojechać do mety wszystkich Grand Prix.

Kubica: nie jesteśmy w łatwej sytuacji

Kubica musiał się wycofać. Hamilton skorzystał na dramacie Vettela Brytyjczyk Lewis... czytaj dalej » - Jestem bardzo rozczarowany całym weekendem - powiedział Kubica. - Niezależnie od okoliczności trzeba spróbować wszystkiego, by zaprezentować się możliwie najlepiej. Taki też był mój cel. Po wypadku George'a Russella zespół postanowił zatrzymać moje auto, by oszczędzić części zamienne - tłumaczył Kubica.

- Wyścig w Japonii coraz bliżej, a my nie jesteśmy w łatwej sytuacji - dodał Polak, który po sezonie rozstanie się z brytyjskim teamem.

Sfrustrowany zespół Williamsa

W momencie wycofania Kubica, który po raz pierwszy ścigał się w Soczi, jechał na ostatniej, 18. pozycji, Russell był w połowie drugiej dziesiątki. Na jednym z zakrętów Brytyjczyk nie zapanował jednak nad samochodem i uderzył w bandę, co oznaczało koniec jego jazdy. Polak po chwili zjechał do alei serwisowej, wysiadł z bolidu i już do niego nie wrócił.

- Cały zespół jest sfrustrowany tym, co się stało. To był trudny i nieprzyjemny dzień - podkreślił Dave Robson, starszy inżynier wyścigowy Williamsa.



Kubica nie ukończył wyścigu. Popis Srebrnych Strzał w Rosji Lewis Hamilton z... czytaj dalej » Jak wyjaśnił, do wypadku Russella doszło w wyniku zablokowania przedniego koła jego auta, choć Brytyjczyk już wcześniej miał problemy techniczne.



- Niedługo później zdecydowaliśmy się wycofać Roberta, aby zaoszczędzić części przed intensywnymi wyścigami kończącymi sezon. Dwa tygodnie byliśmy w drodze, dwa tygodnie poświęciliśmy na przygotowania, a sposób, w który się one zakończyły jest mocno rozczarowujący - dodał Robson, cytowany na stronie internetowej ekipy z Grove.

Triumf Mercedesa

Niedzielny wyścig wygrał broniący tytułu lider klasyfikacji generalnej MŚ Lewis Hamilton, przed partnerem z teamu Mercedes GP Finem Valtterim Bottasem oraz reprezentantem Monako Charlesem Leclerkiem z Ferrari.



Brytyjczyk umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Bottas jest drugi ze stratą 73 punktów. Do końca sezonu pozostało jeszcze pięć zawodów.

Wyniki GP Rosji:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:33.38,992

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) strata 3,829 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 5,212

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 14,210

5. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 38,348

6. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 45,889

7. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 48,728

8. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 57,749

9. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 58,779

10. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 59,841

11. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 1.00,821

12. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 1.02,496

13. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1.08,910

14. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) 1.10,076

15. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1.13,346



nie ukończyli:

George Russell (W. Brytania/Williams), Robert Kubica (Polska/Williams),

Romain Grosjean (Francja/Haas), Daniel Ricciardo (Australia/Renault),

Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari)