Kubica musiał się wycofać. Hamilton skorzystał na dramacie Vettela

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Drugie miejsce zajął partner Hamiltona z teamu - Fin Valtteri Bottas. Trzeci był reprezentant Monako Charles Leclerc z Ferrari.



Hamilton umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Bottas jest drugi, a Leclerc - trzeci.

Hamilton: niesamowity rezultat

Do około połowy dystansu wyścig układał się po myśli włoskiego teamu: prowadził Niemiec Sebastian Vettel, a drugi był Leclerc. Jednak w bolidzie tego pierwszego doszło do awarii silnika. Sędziowie zdecydowali o wprowadzeniu wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, co praktycznie wszyscy kierowcy wykorzystali na zmianę opon. W zamieszaniu największą korzyść odnieśli Hamilton i Bottas, którzy wyprzedzili Leclerca.



LAP 28/53



SEBASTIAN VETTEL IS OUT!#F1#RussianGPpic.twitter.com/5duhe37afm — Formula 1 (@F1) September 29, 2019





Kubica: nie ścigałem się od 2010 roku, w odpowiednim samochodzie mogę mieć dobre wyniki Przygoda Roberta... czytaj dalej » - To niesamowity rezultat, biorąc pod uwagę, jak szybkie Ferrari było na starcie. Trudno było dotrzymać rywalom kroku - przyznał Hamilton.

Ferrari cieszyło się ze zwycięstw swoich zawodników w poprzednich trzech rundach. W Belgii i we Włoszech triumfował Leclerc. W Singapurze kierowca z Księstwa był drugi, a najlepszy okazał się Vettel.



Niemiec, który startował w Rosji z trzeciego miejsca, już na pierwszym zakręcie znalazł się przed kolegą z teamu oraz Hamiltonem. Leclerc mu w tym pomógł, zgodnie z założeniami Ferrari sprzed wyścigu. Później jednak Vettel miał oddać młodszemu koledze pozycję, ale nie posłuchał polecenia.



- Taktyka była taka, że miałem pociągnąć za sobą Vettela, żebyśmy już na końcu prostej zajmowali dwa pierwsze miejsca. Nie wiem, będę musiał porozmawiać o tym z zespołem... - stwierdził na mecie Leclerc.

Kubica wycofał się

Zawodnicy Williamsa wycofali się prawie równocześnie z Vettelem. Kubica jechał na ostatniej, 18. pozycji, Russell trzymał się w połowie drugiej dziesiątki. Na jednym z zakrętów Brytyjczyk nie zapanował jednak nad samochodem i uderzył w bandę.



LAP 29/53



George Russell is out at Turn 8!



He suffers a brake failure, and we are now behind the safety car#F1#RussianGPpic.twitter.com/rKP4IT2PRI — Formula 1 (@F1) September 29, 2019



Z kolei Kubica zjechał do alei serwisowej i wysiadł z bolidu. Jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Formuły 1, była to decyzja brytyjskiego teamu, ale szczegóły nie są znane.

- Miałem problemy z utrzymaniem obrotów. Byłem skoncentrowany przede wszystkim na tym, żeby ruszyć z pola. Dobrze wjechałem w pierwszy zakręt, ale to niewiele pomogło, skoro traciłem 1,5 sekundy na okrążeniu. Powiedziałem mechanikom, że coś jest nie tak z bolidem. Jedynym moim celem w tym sezonie było ukończenie wszystkich wyścigów. I tego nie uda się osiągnąć - przyznał Kubica na antenie Eleven Sports.

I dodał: - To był najgorszy weekend od początku moich startów w ogóle.



Russell nie ukończył wyścigu po raz drugi z rzędu. Dotychczas w tym sezonie na mecie zawsze był przynajmniej jeden z kierowców Williamsa.

Wyniki GP Rosji:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:33.38,992

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) strata 3,829 s

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 5,212

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 14,210

5. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 38,348

6. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 45,889

7. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 48,728

8. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 57,749

9. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 58,779

10. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 59,841

11. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 1.00,821

12. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 1.02,496

13. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1.08,910

14. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) 1.10,076

15. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1.13,346



nie ukończyli:

George Russell (W. Brytania/Williams), Robert Kubica (Polska/Williams),

Romain Grosjean (Francja/Haas), Daniel Ricciardo (Australia/Renault),

Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari)



klasyfikacja kierowców (po 16 z 21 wyścigów):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 322 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 249

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 215

4. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 212

5. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 194

6. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) 69

7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 66

8. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 52

9. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 35

10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 34

11. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 34

12. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso) 33

13. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 33

14. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 31

15. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 20

16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 19

17. Romain Grosjean (Francja/Haas) 8

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 4

19. Robert Kubica (Polska/Williams) 1

20. George Russell (W. Brytania/Williams) 0



klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 571 pkt

2. Ferrari 409

3. Red Bull 311

4. McLaren 101

5. Renault 68

6. Toro Rosso 55

7. Racing Point 52

8. Alfa Romeo 35

9. Haas 28

10. Williams 1