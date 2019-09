Kwalifikacje Kubicy jak kolejny trening. Po karze ruszy z ostatniej pozycji

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Ten weekend nie układa się po myśli polskiego kierowcy. W obu piątkowych treningach wykręcał najgorszy czas, nie lepiej poszło mu w sobotnim. Te zakończyły się dla niego tak jak zazwyczaj. Polak mógł zjechać do garażu już po pierwszej sesji.

McLaren zmieni dostawcę silników. Chce nawiązać do sukcesów sprzed lat Od 2021 roku... czytaj dalej » Miał w nich osiemnasty czas. Na tor nie wyjechał w ogóle Daniił Kwiat (Toro Rosso), stłuczkę zaliczył Alexander Albon (Red Bull). Oprócz tej trójki w drugiej sesji nie pojechali już Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) oraz kolega Kubicy z Williamsa Brytyjczyk George Russell, który był siedemnasty, niecałą sekundę lepszy od naszego kierowcy.

Polak mógł potraktować kwalifikacje jak kolejny trening. Jeszcze przed ich rozpoczęciem wiadomo było, że do niedzielnego wyścigu przystąpi z ostatniej pozycji startowej. Przed weekendem w bolidzie Kubicy doszło do wymiany silnika, co według przepisów automatycznie skutkuje przesunięciem na koniec. Obok niego ruszać będzie Kwiat.

Pole position Vettela

Najlepszy czas kwalifikacji uzyskał Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari. Wyprzedził broniącego tytułu mistrza świata Brytyjczyka Lewisa Hamiltona (Mercedesa) i Holendra Maxa Verstappena (Red Bull).



Niedzielny wyścig w Soczi rozpocznie się o godz. 13.10 czasu polskiego.