Verstappen najszybszy w Grand Prix Niemiec [RELACJA]

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

17:26

Confirmation of the final positions from an unforgettable race at Hockenheim #GermanGP#F1pic.twitter.com/ea8y1zqGE3 — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

17:09

BREAKING: Max Verstappen wins a dramatic #GermanGP



Sebastian Vettel claims P2 from P20 on the grid



Daniil Kvyat claims Toro Rosso's second ever F1 podium by finishing P3



WOW#F1pic.twitter.com/wigBV6z0gs — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

17:07 Verstappen rzutem na taśmę zgarnął też punkt za najszybsze okrążenie. Holender zostaje kierowcą dnia, ale to, co zrobił dziś Vettel - maestria.

17:05 GE-NIAL-NY BYŁ TEN WYŚCIG! Robert Kubica kończy na najlepszym w sezonie 12. miejscu!

17:05 KONIEC. Verstappen wygrywa przed Vettelem i Kwiatem!

17:04 Zostało ostatnie okrążenie! Verstappen już chyba niezagrożony.

17:03 A Vettel jak natchniony?! Co on robi?! Już jest drugi po świetnym manewrze wyprzedzania Kwiata! WOW!

17:02 Gumę złapał Gasly i on też nie dojedzie do mety!

17:02 Vettel! Niemiec wyprzedza Strolla i jest trzeci! A przecież ruszał ostatni!

16:59 Vettel mija Sainza, jest już czwarty!

16:57 Ufff, ależ emocje. Do walki o podium może nagle włączyć się Vettel, który znalazł się na piątym miejscu i bije rekordy okrążeń.

16:55 Zostało sześć okrążeń... Dziać się będzie na pewno...

16:54 Tymczasem Kubica jest już 12. Będą sensacyjne punkty?

16:54 Szczęśliwie Bottasowi nic się nie stało, ale to koniec marzeń o podium Mercedesa.

16:53 WOW! Ale kraksa Bottasa?! Fin totalnie roztrzaskał przód swojego bolidu!

16:49 Hamilton w alei i teraz to on jest na ostatnim, 15. miejscu. Zostało 10 okrążeń.

16:48 Hamilton ma wyraźnie dość na dziś. Brytyjczyk po raz kolejny wypada z toru, po raz kolejny kręci piruety i traci pozycje... Jest tuż przed Kubicą.

16:47 Po zamieszaniu w alei serwisowej Kubica znalazł się na 14. pozycji, przed Russellem.

16:47

13 LAPS TO GO



1 VER

2 KVY

3 STR

4 BOT

5 SAI

7 ALB

8 GAS



WOW#F1#GermanGPpic.twitter.com/SQYMGKcxu6 — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

16:45 Kwiat wyprzedza Strolla. Piękna walka o drugie miejsce!

16:44 Złe decyzje Mercedesa sprawiły, że Hamilton jest obecnie poza punktowaną dziesiątką, jest dwunasty. A przecież ma jeszcze karę.

16:43 Pozostało 14 okrążeń.

16:43 Pierwsza obecnie trójka: Verstappen, Stroll, Kwiat. Chyba nikt nie wymyśliłby takiego scenariusza.

16:42 Kolejny rekord Kwiata...

16:41 Danił Kwiat (!) na slickach notuje najlepszy czas dnia. Przez chwilę pierwszy był Stroll... Niemożliwy jest ten wyścig.

16:40 Ależ tu się dzieje?! Wszyscy z czołówki zmieniają opony na slicki, zakładając, że nie będzie już padać. Znów może być wielkie ślizganie...

16:38 Świetna akcja Sainza. Hiszpan mocno postraszył Hamiltona, ale Brytyjczyk ostatecznie się obronił.

16:33 Trwa usuwanie z toru bolidu Hulkenberga, więc kierowcy spokojnie podążają za samochodem bezpieczeństwa.

16:28 Koniec marzeń Hulkenberga! Co za koszmar... Niemiec miał szansę na życiowy wynik, tymczasem i on ląduje w żwirze. Dalej już nie pojedzie.

16:27 A Verstappen robi swoje. Holender z najlepszym czasem dnia i przewaga nad resztą stawki rośnie.

16:26 Raikkonen poza torem dokładnie w tym samym miejscu, co Leclerc i Hamilton. Fin jakość się wyratował i jedzie dalej.

16:25

Taking advantage of the safety car to put fresh inters on.#GermanGPpic.twitter.com/t6ChGzZH47 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) July 28, 2019

16:25 Z Hulkenbergiem poradził sobie już także Hamilton. Lewis będzie teraz uciekał, by zbudować ponad pięciosekundową przewagę, która zapewniłaby mu podium. Ale do rozstrzygnięć jeszcze daleko - pozostało 25 okrążeń.

16:22 Bottas świetnie wykorzystał DRS i z łatwością minął Hulkenberga. Fin wraca na drugie miejsce.

16:18 Trwa koszmar Hamiltona. Piąty obecnie Brytyjczyk dostał jeszcze karę pięciu sekund za ominięcie pachołka w alei serwisowej.

16:17 Hulkenberg, który jest obecnie drugi nie stanął na podium w żadnym z ponad 160 wyścigów, w których startował. To może być wielki dzień Niemca.

16:15 Źródło: Getty Images Hamilton uszkodził prawe skrzydło uderzając o bandę

16:14 Nieprawdopodobne rzeczy dzieją się na Hockenheim. Problemy Hamiltona zaczęły się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wyścig zakończył Leclerc.

16:12 Zaczęło mocniej padać i wszystko wywróciło się do góry nogami. Teraz po zwycięstwo jedzie Verstappen.

16:11 Tak skończyło się ściganie Leclerca.

16:11

LAP 29/64



Minutes after stopping for a set of slicks, Charles Leclerc's race is over



He crashes into the barriers and the Safety Car comes out



Huge drama here at Hockenheim#GermanGP#F1pic.twitter.com/WFRXAx2utN — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

16:10 Bottas też z problemami przy wjeździe do garażu, ale on się uratował!

16:10 Brytyjczyk może stracić nie tylko zwycięstwo, ale i podium. Hamilton stracił 50 sekund! Nowym liderem Bottas! Za finem Verstappen i... Hulkenberg. Co tu się dzieje?!

16:08 Z toru wypadł też Hamilton! Lider miał problemy przy wjeździe do alei i uszkodził przednie skrzydło! A mechanicy nie są gotowi na wymianę. Ale chaos w Mercedesie...

16:07 Ale pech?! Leclerc wpadł w bandę i zakopał się w żwirze... Koniec ścigania. Kierowca Ferrari chowa twarz w dłoniach... Szkoda, bo jechał fantastycznie...

16:05 Kolejne postoje kierowców z czołówki i genialnie wyszedł na tym Leclerc. Monakijczyk jest już drugi!

16:04 Koniec ścigania dla Norrisa. Kierowca Maclarena zjechał już do garażu.

16:03 Kolejny piruet Verstappena. Wściekły Holender wydarł się na swoją ekipę, że na miękkich oponach "jest cholernie trudno".

16:00 Pit stop zaliczył też Kubica. Ryzyka nie ma, Polak dalej będzie jechał na oponach pośrednich.

15:59 Vettel na tyle mocno zużył opony, że musiał zjechać na zmianę. Niemiec spadł na 11. pozycję i znów będzie gonił.

15:54 Kubica jedzie na ostatniej, 18. pozycji. Polak ma najprawdopodobniej problem z podłogą w swoim samochodzie.

15:51 Niestety problemy kolejnego z kierowców. Sainz wypadł z toru, a jego bolid zaczął tańczyć jak na lodowisku. Szczęśliwie Hiszpan w nic nie uderzył i może jechać dalej. Dzieje się.

15:49 Leclerc z najszybszym okrążeniem dnia. Ferrari radzi sobie dziś naprawdę dobrze.

15:48 Verstappen zbyt odważnie gonił Bottasa i przeszarżował. Poślizg i kilka sekund straty.

15:44 Pech Ricciardo i żółta flaga w drugim sektorze. Bolid Renault po raz kolejny w tym sezonie uległ awarii i Australijczyk musi się wycofać.

15:41

LAP 13/64



Excellent start from Charles Leclerc, who is now P4 after starting P10



It's still a little bit slippy out there though #GermanGP#F1pic.twitter.com/DxR99uEzck — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

15:40 Popis Leclerca. Monakijczyk miał ogromne problemy z przyczepnością i jego bolid obróciło praktycznie bokiem do kierunku jazdy, ale kierowca Ferrari fantastycznie się wyratował. Wielki kunszt!

15:37 Nad Hockenheim wyraźnie się przejaśniło i tor dość szybko schnie.

15:34 A z przodu bardzo spokojnie. Hamilton z kółka na kółko poprawia najlepszy czas i konsekwentnie ucieka Bottasowi.

15:34 I już siódmy. Nie miał żadnych kłopotów z minięciem Magnussena.

15:33 Domowy wyścig genialnie na razie układa się dla Vettela. Niemiec ruszył z ostatniego pola, a jest już ósmy.

15:32 Kubica już 18...

15:31

A wild first few laps in the wet. #GR63 & #RK88 currently staying out on the full wets under the safety car. #GermanGPpic.twitter.com/G3BUdlHKNF — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) July 28, 2019

15:29 Ani Kubica, ani Russell nie byli w alei i sporo awansowali. Polak jest aktualnie 13., Brytyjczyk 11. Zobaczymy, jak długo uda się utrzymać pozycje.

15:26

LAP 3/64



SAFETY CAR DEPLOYED



Sergio Perez is out after colliding with the wall



Multiple cars returning to the pits for intermediate tyres#F1#GermanGPpic.twitter.com/doibw77DbH — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

15:26 Cała czołówka zjechała do alei serwisowej na zmianę opon, ale żadnych zmian to nie przyniosło.

15:25 Żółta flaga i samochód bezpieczeństwa na torze. Sergio Perez stracił panowanie nad bolidem i wbił się w bandę. Dla niego to koniec ścigania.

15:23 Verstappen rewanżuje się Raikkonenowi. Holender znów w czołowej trójce.

15:22 Genialny start również Vettela, który z 19. przesunął się na 14. miejsce. Kubica spadł na sam koniec stawki.

15:21 Ruszyli! Hamilton bez trudu utrzymuje prowadzenie. Działo się za to jego plecami. Z drugiego na piąte miejsce spadł Verstappen. Drugi jest Bottas, trzeci Raikkonen!

15:18 Jest decyzja - start odbędzie się tradycyjnie.

15:17 Cała stawka zalicza kolejne okrążenia za samochodem bezpieczeństwa. Wciąż nie wiadomo, czy start odbędzie się tradycyjnie, czy właśnie za safety carem.

15:15 Ekspertem od jazdy w deszczu jest Lewis Hamilton, który od 2014 roku wygrał wszystkie wyścigi, kiedy padało.

15:13

It's gonna be wet



And in F1, wet usually means wild #F1#GermanGPpic.twitter.com/rFrFBw2Wp4 — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

15:10 Deszcz ma się utrzymywać do godziny od startu.

15:09 Kierowcy już na polach startowych, za moment start okrążenia formującego.

15:05 Wyścig na Hockenheim będzie pierwszym w tym sezonie rozgrywanym w deszczu. Ostatnia taka rywalizacja odbyła się w ubiegłym roku na... tym samym torze.

15:04

Important pre-race chat. What’s it going to be: inters or wets? #GermanGPpic.twitter.com/bsqqxXFBnq — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) July 28, 2019

14:45 Ciekawostką jest fakt, że Mick Schumacher, syn legendy Formuły 1 Michaela Schumachera, wykonywał w sobotę demonstracyjne rundy na Hockenheim w ostatnim aucie ojca z 2004 roku. W tym modelu Schumacher senior wywalczył mistrzowski tytuł.

14:39 Kilkanaście minut przed startem jeszcze rzut oka na klasyfikację generalną mistrzostw świata po dziesięciu wyścigach. Tam zdecydowanie prowadzą kierowcy Mercedesa - Hamilton ma 223 punktów, a Bottas - 184. Trzeci jest Verstappen - 136 pkt.

14:37 Kilka godzin temu na prezentacji kierowcy Williamsa zostali ciepło przywitani. W jakich nastrojach Kubica i George Russell będą opuszczać Hockenheim?

14:35 Prognozy na dziś nie są w Niemczech optymistyczne.

14:34 Kubica odpadł w pierwszej części kwalifikacji i wydawało się, że w niedzielnym wyścigu zajmie miejsce tylko przed Vettelem. Po południu jednak okazało się, że Polak ustawi się na osiemnastej pozycji. Na ostatnie miejsce karnie cofnięty został Lando Norris z McLarena, który ukończył kwalifikacje na szesnastym miejscu. Vettel natomiast Niemiec ruszy z 19. pola startowego.

14:32 Problemy techniczne mieli kierowcy Ferrari. Reprezentant Monako Charles Leclerc, najszybszy na dwóch z trzech oficjalnych treningów, wystartuje dopiero z 10. miejsca, natomiast stawkę zamknie Niemiec Sebastian Vettel.





14:30 Brytyjczyk po raz 87. zwyciężył w kwalifikacjach, mimo że startował z gorączką. W sobotę po południu uzyskał czas 1.11,767 i wyprzedził o 0,346 s Holendra Maxa Verstappena (Red Bull) oraz o 0,362 s swojego kolegę z ekipy Fina Valtteri Bottasa.