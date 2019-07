Pech Vettela na swoim terenie. Hamilton zadziwił swego szefa

TAK RELACJONOWALIŚMY SOBOTNIE KWALIFIKACJE W EUROSPORT.PL

Największą niespodzianką był oczywiście wynik Vettela, który ma zupełnie inne ambicje niż kończenie kwalifikacji w pierwszej części. Niemiec to czterokrotny mistrz świata, marzący o kolejnym tytule. Ale jeśli dalej będzie tak, że Vettel i jego Ferrari będą popełniać tyle błędów, doświadczony kierowca marzeń nie zrealizuje w tym sezonie.

Tym razem w jego samochodzie wystąpił problem z mocą. - Nie wiem, co się stało, coś z turbiną - powiedział Vettel w rozmowie z BBC Radio 5 Live. - Samochód spisywał się wcześniej świetne, ale zmarnowaliśmy naszą szansę. Wprowadziliśmy kilka zmian, które miały pomóc, ale było inaczej - dodawał podwójnie rozczarowany, bo w swoim domowym wyścigu wystartuje z samego końca stawki.

Niemiec nie zdołał nawet wykręcić czasu. Ruszy za 19. stawce Kubicą.



Not the end to his home qualifying Vettel would have wanted



Just minutes into Q1, he had to nurse the car back to the pits and didn't re-emerge #F1#GermanGPpic.twitter.com/IC3yWqiHP0 — Formula 1 (@F1) July 27, 2019





Hamilton nie przestaje zaskakiwać

Co więcej, kierowca Ferrari spisywał się na torze Hockenheim świetnie. W piątek byl pierwszy na pierwszym treningu i drugi w drugim.

W sobotę pole position wywalczył pewnie zmierzający po szósty tytuł mistrzowski Hamilton. Brytyjczyk zdystansował trzeciego zawodnika klasyfikacji generalnej - Verstappena (+0.346 s). Z drugiej linii pojedzie drugi z kierowców Mercedesa - Bottas (+0.362 s).

- Nie przestajesz nas zadziwiać - komplementował Hamiltona przez radio szef zespołu Mercedesa Toto Wolff.

Wyścig o Grand Prix Niemiec odbędzie się w niedzielę o godzinie 15.10. Relacja na żywo w eurosport.pl.