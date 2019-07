Kubica znów przegrał z kolegą. Awaria bolidu Vettela

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

15:57 Trzy minuty do końca.

15:57 Drugi Verstappen traci do Brytyjczyka 0.346 s, a trzeci Bottas - 0.455 s.

15:55 Na czele Hamilton - 1:11.767.

Leclerc is out of the car



He won't be driving in Q3, despite good times all weekend#F1#GermanGPpic.twitter.com/zQWLnmgQe1 — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

15:52 Koniec rywalizacji dla Leclerca! Ogromny pech Ferrari, już druga awaria bolidu!

15:49 Zaczynamy ostatnią część, która potrwa 12 minut. W stawce dziesięciu kierowców.

15:41 W drugiej części najlepszy okazał się Hamilton - 1:12.149. Drugi Leclerc (+0.195), trzeci Gasly (+0.236). Odpadli: Giovinazzi (+0.637), Magnussen (+0.640), Ricciardo (+0.650), Kvyat (+0.986) oraz Stroll (+1.301).

15:40

He's back out on track!



And up to P4 with a 1:12.593, despite some slightly scary engine noises #F1#GermanGPpic.twitter.com/yqEOO6Ticr — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

15:39 Verstappen osiągnął póki co czwarty rezultat. Holender traci do prowadzącego Hamiltona 0.278 s.

15:35 Pięć minut do końca. A Verstappen wrócił na tor.

15:32 Kłopoty Verstappena, który poinformował inżynierów, że "stracił moc na prostej". Holender musiał zjechać do garażu.

15:32

It's an immediately strong Q2 for @LewisHamilton



He sets a 1:12.149 to top the times so far, with 9 minutes remaining in the session#F1#GermanGPpic.twitter.com/kEMHEzTSDc — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

15:29 Walkę o miejsca zaczął Hamilton, który objął prowadzenie - 1:12.149. Drugi Bottas traci do mistrza świata 0.338 s.

15:26 Druga część kwalifikacji potrwa 15 minut. Na torze już zameldował się Hamilton.

15:21



Q1 - ELIMINATED DRIVERS



Norris

Albon

Russell

Kubica

Vettel - a mechanical failure stopped him setting a time#F1#GermanGPpic.twitter.com/RRclVbwuXj — Formula 1 (@F1) July 27, 2019





15:20 Koniec pierwszej części. Leclerc najszybszy - 1:12.229. Odpadli: Norris (+1.104), Albon (+1.232), Russell (+2.492), Kubica (+2.610) oraz Vettel (brak czasu).

15:16

Meanwhile at Ferrari, Vettel's home qualifying is open after not being able to set a lap



That's going to disappoint some fans here at Hockenheim #F1#GermanGPpic.twitter.com/q6yEiM6b6E — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

15:15 Vettel z powodu awarii bolidu wycofał się z rywalizacji!

15:09 Rozpędza się Leclerc - 1:12.229. Kierowca Ferrari objął prowadzenie.

15:07 Szybka zmiana miejsc. Kubica jest już ostatni - dziesiąty w stawce. Przeskoczyli go Albon oraz Russell. Liderem jest Raikkonen - 1:13.066.

15:05 Kubica poprawił swój czas i przeskoczył Russella. Polak jest również szybszy od Albona z Toro Rosso.

15:01

GREEN LIGHT!



Q1 is go - this man topped the morning, can he do it again this afternoon?#F1#GermanGPpic.twitter.com/CvdcnxNYTH — Formula 1 (@F1) July 27, 2019

15:00 Zielone światło. Pierwsza część kwalifikacji potrwa 18 minut. Jako pierwszy na tor wyjechał Kubica.

14:55 W sobotę na torze Hockenheim reprezentant Monako uzyskał czas 1.12,380. Drugi był Holender Max Verstappen z Red Bulla - 0,168 s straty, a trzeci Vettel - 0,264 straty. Kubica w piątek miał przedostatni, a później ostatni czas. W sobotę znów był przedostatni. Stracił do Leclerca 3,160 s. Wyprzedził o 0,284 innego kierowcę Williamsa, mającego pewne problemy z bolidem George'a Russella.

14:54 Charles Leclerc (Ferrari) uzyskał najlepszy czas podczas sobotniego treningu przed kwalifikacjami. Robert Kubica (Williams) był przedostatni. Leclerc okazał się najszybszy również w piątek, podczas drugiego treningu, natomiast na pierwszym (również w piątek) miał drugi czas. Wówczas najlepszy okazał się jego kolega z zespołu Niemiec Sebastian Vettel.







14:53

10 minutes until qualifying here at the Hockenheimring



Here's your weather update - just a few degrees warmer than FP3 and a touch of #F1#GermanGPpic.twitter.com/sGBgbVzXrn — Formula 1 (@F1) July 27, 2019