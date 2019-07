Kubica tym razem zamknął stawkę. Jeszcze większego pecha miał Gasly

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Dach autobusu z kibicami wbił się w światła startowe na torze Formuły 1 Formula 1... czytaj dalej » Ekipa Williamsa przed weekendem na torze Hockenheim zapowiadała zmiany - wprowadzenie pakietu nowych rozwiązań, które mają poprawić osiągi. O przełomie mówiła też szefowa temu Claire Williams. - Mieliśmy pewne problemy mechaniczne, ale ciężko pracujemy nad ich rozwiązaniem. Zresztą większość już udało się naprawić. Wszyscy harują w zespole. I wreszcie czuję, że zaczynamy dostrzegać zielone strzałki na wskaźnikach, które oznaczają postęp - ujawniła serwisowi racefans.net.



Ale poprzednie modyfikacje nie przynosiły większych efektów. Po drugiej sesji treningowej również trudno dostrzec przełom w rezultatach Kubicy i Brytyjczyka George'a Russella.

Przegrał z kolegą

Polak w piątkowe popołudnie przejechał 26 okrążeń. Najszybsze pokonał w tempie 1:16.980. Do kolejnego w stawce Russella stracił 0,08 s.



Znów rządziły bolidy Ferrari. Zwyciężył Leclerc - 1:13.449. Za jego plecami uplasowali się kolega z zespołu Sebastian Vettel (+0,124 s) oraz mistrz świata Lewis Hamilton z Mercedesa (+0,146 s).



CLASSIFICATION: END OF FP2



Another one-two for @ScuderiaFerrari - but this time it's @Charles_Leclerc on top



Honorary shout-outs to @RGrosjean and @lance_stroll#F1#GermanGPpic.twitter.com/63WFA5M4gz — Formula 1 (@F1) July 26, 2019





Ogromnego pecha pod koniec sesji miał Gasly. Kierowca Red Bulla na jednym z zakrętów rozbił swój bolid o bandę. - Straciłem go. A ze mną wszystko w porządku - poinformował przez radio. Francuz po chwili opuścił maszynę o własnych siłach.



15 minutes before the end of FP2



A dramatic ending to day one in Germany for Pierre Gasly #F1#GermanGPpic.twitter.com/PK8dQDvptd — Formula 1 (@F1) July 26, 2019

Dominacja Ferrari

W porannej sesji najszybszy był Vettel - 1.14,013. Drugi rezultat uzyskał Leclerc (+0,255 s), a trzeci Hamilton (+0,302 s).



Kubica osiągnął wtedy szybszy czas okrążenia niż na drugim treningu - 1:16.559. Dało mu to 19. pozycję. Ostatni był Russell - 1:17.126.