Kubica z mniejszymi stratami niż zwykle. Modyfikacje Williamsa przyniosły efekt

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Do Hiszpanii Williams przywiózł kilka poprawek do swojego samochodu, ale to wciąż za mało. Robert Kubica i George Russell kończyli oba piątkowe treningi na ostatnich miejscach. Jakby tego było mało, w bolidzie Polaka pojawiły się problemy z jednostką napędową. W piątek najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes). W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa oraz kwalifikacje, w niedzielę zostanie rozegrany wyścig.

F1 GP Niemiec 2019. Kolejne modyfikacje w autach Williamsa na Hockenheim Williams... czytaj dalej » Vettel uzyskał czas 1.14,013. Drugi rezultat miał jego partner z ekipy, reprezentant Monako Charles Leclerc (0,255 s straty), a trzeci - lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa (0,302 straty).

Zmiany Williamsa przynoszą efekty

Kubica był wolniejszy od Vettela o 2,546. To jednak mniejsza strata niż w przeszłości, co pokazuje, że zmiany wprowadzone przez Williamsa przynoszą efekty. Ostatni czas zmierzono innemu kierowcy Williamsa Brytyjczykowi George'owi Russellowi (3,113 straty).

Ekipa Kubicy przyznał w tweecie, że zespół ma mnóstwo danych do przeanalizowania, podczas gdy drugi trening ma się odbywać w "ekstremalnie gorących" warunkach atmosferycznych.

W klasyfikacji mistrzostw świata zdecydowanie prowadzą kierowcy ekipy Mercedesa - Hamilton ma 223 pkt, a Fin Valtteri Bottas - 184. Trzeci jest Holender Max Verstappen (Red Bull) - 136 pkt.

W piątkowe popołudnie odbędzie się jeszcze kolejny trening.



CLASSIFICATION: END OF FP1



A @ScuderiaFerrari 1-2, with Sebastian Vettel setting the early pace on his home race weekend#F1#GermanGPpic.twitter.com/eYXxwl7idt — Formula 1 (@F1) July 26, 2019