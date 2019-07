F1 GP Niemiec 2019. Kolejne modyfikacje w autach Williamsa na Hockenheim

Lider cyklu wygrał w tym roku już siedem wyścigów, ostatnio triumfował w swoim domowym na Silverstone. Hamilton ma 223 punkty i zmierza po szósty w karierze tytuł mistrza świata. Dwa zwycięstwa odniósł drugi kierowca ekipy Mercedes Fin Valtteri Bottas, a jedno Holender Max Verstappen z Red Bulla.

Kubica i Russel bez punktów

Dach autobusu z kibicami wbił się w światła startowe na torze Formuły 1 Formula 1... czytaj dalej » W klasyfikacji konstruktorów na czele także Mercedes z przewagą ponad 150 pkt nad Ferrari. Najsłabiej spisuje się zespół Williamsa, którego kierowcy - Robert Kubica i Brytyjczyk George Russell - jako jedyni w stawce nie wywalczyli dotychczas punktu. Zespół Polaka zapowiada, że przed wyścigiem w Niemczech wprowadzi do bolidów pakiet nowych rozwiązań, które mają zmienić osiągi, ale dotychczasowe modyfikacje nie przyniosły większych efektów. Bolidy teamu Williams są nadal najwolniejsze w stawce.

- Od kiedy jeździłem na Hockenheim minęło już sporo czasu. To wymagający tor, z mieszanką wolnych i szybkich zakrętów. Nie mogę się doczekać ponownej jazdy tam, jak i sprawdzenia nowych części w aucie. Mam nadzieję, że poprawimy nasze tempo. Jeśli samochód będzie tak dobry jak na Silverstone, to czeka nas trochę radości - mówi Kubica, cytowany w komunikacie zespołu.

Pewne nowości sprzętowe, jak i w ustawieniach bolidów Williams testował już w trakcie GP Wielkiej Brytanii i zdaniem starszego inżyniera wyścigowego Dave'a Robsona zespół jest zadowolony z efektów. - Dzięki zmianom Robert i George osiągnęli najlepszy wynik w sezonie. Będziemy testować kolejne elementy w nadchodzących wyścigach - zaznaczył.

Terminarz sezonu 2019

Formuła 1 - kalendarz wyścigów 2019 Data Kraj Tor 17 marca Grand Prix Australii Melbourne Grand Prix Circuit 31 marca Grand Prix Bahrajnu

Bahrain International Circuit 14 kwietnia Grand Prix Chin

Shanghai International Circuit 28 kwietnia Grand Prix Azerbejdżanu

Baku City Circuit 12 maja Grand Prix Hiszpanii

Circuit de Barcelona-Catalunya 26 maja Grand Prix Monako

Circuit de Monaco 9 czerwca Grand Prix Kanady

Circuit Gilles Villeneuve 23 czerwca Grand Prix Francji

Circuit Paul Ricard 30 czerwca Grand Prix Austrii Red Bull Ring 14 lipca Grand Prix Wielkiej Brytanii

Silverstone Circuit 28 lipca Grand Prix Niemiec

Hockenheimring 4 sierpnia Grand Prix Węgier

Hungaroring 1 września Grand Prix Belgii

Circuit de Spa-Francorchamps 8 września Grand Prix Włoch

Autodromo Nazionale Monza 22 września Grand Prix Singapuru

Marina Bay Street Circuit 29 września Grand Prix Rosji

Sochi Autodrom 13 października Grand Prix Japonii

Suzuka International Racing Course 27 października Grand Prix Meksyku

Autódromo Hermanos Rodríguez 3 listopada Grand Prix Stanów Zjednoczonych

Circuit of the Americas 17 listopada Grand Prix Brazylii

Autódromo José Carlos Pace 1 grudnia Grand Prix Abu Zabi

Yas Marina Circuit

Kiedy odbędą się treningi?

Treningi przed Grand Prix Niemiec zaplanowano tradycyjnie na piątek i sobotę. W piątek 26 lipca kierowcy sprawdzają ustawienia aut w dwóch sesjach. W pierwszej porannej od godziny 11.00 do 12.30 i drugiej popołudniowej od 15.00 do 16.30. W sobotę 27 lipca trening odbędzie się w godz. 12.00-1300.

Na pierwszym treningu najlepsze wyniki uzyskał Sebastian Vettel z Ferrari. Kubica miał przedostatni czas.

Kiedy odbędą się kwalifikacje?

Kwalifikacje odbędą się po trzecim treningu 27 lipca. Potrwają od 15.00-16.00

Kiedy odbędzie się wyścig?

Wyścig o Grand Prix Niemiec wystartuje w niedzielę o godz. 15.10.

Klasyfikacja generalna Formuły 1 Zawodnik Team Punkty 1. Lewis Hamilton Mercedes 223 2. Valtteri Bottas Mercedes 184 3. Max Verstappen Red Bull 136 4. Sebastian Vettel Ferrari 123

5. Charles Leclerc Ferrari 120

6. Pierre Gasly Red Bull 55

7. Carlos Sainz McLaren 38

8. Kimi Raikkonen Alfa Romeo 25

9. Lando Norris McLaren 22

10. Daniel Ricciardo

Renault 22

11. Nico Hulkenberg Renault 17

12. Kevin Magnussen Haas 14 13. Sergio Perez Racing Point 13 14. Daniił Kwiat Toro Rosso 12 15. Alexander Albon Toro Rosso 7 16. Lance Stroll

Racing Point

6 17. Romain Grosjean Haas 2 18. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1 19. Robert Kubica Williams 0 20. George Russell Williams 0