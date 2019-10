Szaleństwo na starcie. Bolidy Ferrari obroniły prowadzenie w Meksyku

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

20:34 14/71. W bolidzie Norrisa wszystko już w porządku. Usterka została naprawiona, ale strata czasowa ogromna. Brytyjczyk zamyka stawkę.

20:33

LAP 13/71



Nightmare for Norris!



He's released from his box, but the front-left isn't attached



He's wheeled back, but rejoins a lap down#MexicoGP#F1pic.twitter.com/DkcB9Bs0TJ — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

20:32 13/71. Co za pech Norrisa. Mechanicy McLarena prawdopodobnie popełnili błąd przy wymianie jednej z opon. Brytyjczyk musiał zatrzymać auto tuż przed wyjazdem z alei serwisowej.

20:29

LAP 10/71



Perez sweeps past Kvyat for eighth



The crowd, understandably, LOVE IT #MexicoGP#F1pic.twitter.com/tIeobHa3nZ — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

20:28 10/71. Oszaleli meksykańscy kibice, bo ich rodak Perez wyprzedził Kwiata i zajmuje aktualnie ósme miejsce.

20:27 10/71. Leclerc na czele. Ponad sekundę do niego traci Vettel, a Albon dwie.

20:25 8/71. Verstappen, mimo wcześniejszych kłopotów, pędzi na torze. Jest autorem najszybszego okrążenia.

20:22 6/71. Verstappen wrócił na tor na ostatnim, 20. miejscu.

20:21

LAP 5/71



VERSTAPPEN PUNCTURE



From the highs of Saturday... the Dutchman drops to last place#MexicoGP#F1pic.twitter.com/yyL4lb9Mwy — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

20:21 5/71. Ogromne problemy Verstappena! Pękła prawa tylna opona w jego bolidzie. Holender jedzie na przymusowy pit stop.

20:20 4/71. Hamilton już wyprzedził Sainza i jest czwarty.

20:17 1/71. A Kubica przesunął się z 20. pozycji na 18.

20:16 1/71. Niespodziewanie na trzecie miejsce przesunął się Albon, a na czwarte Sainz. Było sporo walki na pierwszych zakrętach. Doszło te do kolizji Hamiltona i Verstappena. Po niej Brytyjczyk spadł na piątą lokatę, a Holender na ósmą.

20:14 1/71. Zgasły czerwone światła! Bolidy Ferrari obroniły prowadzenie! Leclerc na czele, drugi Vettel!

20:12 Za chwilę start wyścigu.

20:10 Rozpoczęło się okrążenie rozgrzewkowe.

20:05 Kierowcy będą mieli do przejechania 71 okrążeń, w sumie 305,4 km.





20:05

A bit of cloud cover, as we await lights out...



There's a chance of thunderstorms later in the day #MexicoGP#F1pic.twitter.com/EtZV3DKogh — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

19:56 Autodromo Hermanos Rodriguez położny jest na wysokości 2,285 m n.p.m, a długość jednego okrążenia wynosi 4304 m. To jeden z najszybszych torów w cyklu. Niektórzy kierowcy momentami osiągają nawet 350 km/h. Mimo to przez wiele lat nie był w kalendarzu F1. Dopiero cztery lata temu wyścig o Grand Prix Meksyku, który wygrał Niemiec Nico Rosberg z Mercedesa, odbył się po 24-letniej przerwie.





19:50 Robert Kubica tradycyjnie wyruszy do wyścigu z ostatniego pola. Polski kierowca, który po sezonie pożegna się z Williamsem, przyznał ostatnio, że o napięciach między nim i zespołem nie ma mowy.

19:47 Życie mistrza, pierwszego i jedynego czarnoskórego kierowcy w Formule 1, to nie tylko splendor. Z powodu koloru skóry Hamiltona wielokrotnie spotykały przykrości.

19:41 Oto warianty, w których Hamiltom zapewni sobie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej:

19:41

Lewis Hamilton will start from P3 on Sunday, with Valtteri Bottas in P6



Reminder: Hamilton must outscore his team mate by 14 points if he is to seal a sixth world title at the #MexicoGP#F1pic.twitter.com/b4TUpQto3Z — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

19:40 Lewis Hamilton na torze Autodromo Hermanos Rodriguez może świętować szósty w karierze, a trzeci z rzędu tytuł mistrza świata. Warunek jest jeden - musi zdobyć 14 punktów więcej od kolegi z Mercedesa Valtteri Bottas. Brytyjczyk wystartuje do wyścigu z trzeciego pola, Fin z szóstego.

19:37 Pola startowe czołowej "10" kierowców:

19:37

REVISED STARTING GRID:



Max Verstappen drops from P1 to P4 following his penalty from qualifying



Charles Leclerc will now start from pole on Sunday - with Ferrari locking out the front row#MexicoGP#F1pic.twitter.com/CEzFg92hNf — Formula 1 (@F1) October 26, 2019