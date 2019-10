Roztrzaskany Mercedes i niespodziewany zwycięzca. Dramatyczna końcówka kwalifikacji w Meksyku

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

20.09 | Robert Kubica will leave former champions Williams at the end of the season, a move likely to bring the curtain down on the Polish driver's extraordinary Formula One racing comeback.

Robert Kubica decides to leave Williams at the end of F1 season

21:07

BREAKING: It's Max in Mexico!



He takes his second career pole, with the Ferraris behind#MexicoGP#F1pic.twitter.com/VxdsTzcKyW — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

21:02 Ależ dramatyczna końcówka tych kwalifikacji?! Pierwsza trójka to Verstappem, Leclerc i Vettel. A Bottas poinformował, że wszystko z nim w porządku, ale wciąż nie opuszcza bolidu!

21:01 Verstappena nikt nie dał rady wyprzedzić, a Bottas potężnie rozbija bolid!

20:58 Dwie minuty do końca. Cała stawka wyjeżdża na najważniejsze okrążenia.

20:55 Na razie dość nieoczekiwane rozstrzygnięcie. Najszybszy na pięć minut przed zakończeniem jest Verstappen. Holender ewidentnie uwielbia jeździć w Meksyku, bo to on wygrywał dwa ostatnie wyścigi na tym torze.

20:48 Rozpoczęło się najważniejsze dziś ściganie. Kierowcy walczą o pole position przed jutrzejszym wyścigiem.

20:42

Lewis Hamilton moves into P1 with a 1:15.721!



His team mate, Valtteri Bottas, lies in P2#MexicoGP#F1pic.twitter.com/TvMCAvz30m — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

20:41 Koniec Q2. Odpadają: Perez, Hulkenberg, Ricciardo, Raikkonen i Giovinazzi. Tym razem najszybszy był Hamilton, a tuż za nim Bottas.

20:37 Gdyby sesja skończyła się teraz, do Q3 nie weszliby: Sainz, Giovinazzi, Raikkonen, Gasly i Kwiat.

20:36 Na cztery minuty przed końcem sesji na torze pustki. We wszystkich ekipach trwają przygotowania do ataku na poprawę czasu.

20:30 Po pięciu minutach na czele Vettel, ale z pewnością będą kolejne przetasowania.

20:27 W Williamsie rozpaczy nie ma. Jest koncentracja na wyścigu, ale czy tam może się wydarzyć cokolwiek pozytywnego?

20:26

That does it for Quali



Let's see what race day brings on Sunday.#MexicoGPpic.twitter.com/vGLmPmGHdf — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) October 26, 2019

20:26 Rozpoczynamy drugą część, która potrwa kwadrans.

20:20

ELIMINATED: Q1



16 STR

17 MAG

18 RUS

19 GRO

20 KUB #MexicoGP#F1pic.twitter.com/FwucLpiKQQ — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

20:20 W tej części kwalifikacji najszybszy był Verstappen. Czekamy na start Q2.

20:19 Poza Polakiem odpadają: Stroll, Magnussen, Grosjean i Russell.

20:18 Koniec pierwszej części kwalifikacji. Kubica kończy ją na 20. miejscu i jest to dla niego koniec rywalizacji na dziś. Do wyścigu ruszy z ostatniego pola.

20:14 Do końca Q1 zostało pięć minut. Nic nie wskazuje na to, żeby któryś z Williamsów pierwszy raz w sezonie zakwalifikował się do Q2.

20:10 Oba Williamsy tymczasowo w garażu. Będzie oczywiście jeszcze próba poprawy czasów. Na czele obecnie Verstappen przed Albonem, czyli dwaj kierowcy Red Bulla.

20:10

First laps completed.



Back to the garage for a quick turnaround and we'll be back out for our second efforts.#MexicanGPpic.twitter.com/SS6SYHmLKF — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) October 26, 2019

20:09 U Kubicy po staremu - problemy z prowadzeniem bolidu Williamsa są potworne.

20:08

W zasadzie ten sam widok, co zazwyczaj. Samochód #88 prowadzi kierowcę. Kierowca prowadzi samochód #63 Fajnie że dali te onboardy. — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) October 26, 2019

20:08 Z kierowców, którzy mają na koncie mierzone kółko wolniejszy od Kubicy jest tylko Magnusen. Na prowadzenie wskoczył Vettel.

20:06 Grosjean ledwo wjechał na tor, a już zaliczył pobocze. Trudny początek dla Haasa.

20:05 Poprawka - Russell po kolejnym kółku jest już o 0,8 sekundy szybszy od Kubicy.

20:04 1:20.313 - to pierwszy czas Kubicy. Polak jest aż o 13 sekund szybszy od Russella, więc Brytyjczyk wyraźnie coś testuje.

20:03 Na torze jest już także Kubica. Reszta stawki na razie w garażach.

20:01 Rozpoczęło się Q1! Jako pierwszy na torze zameldował się Russell. Ta część kwalifikacji potrwa 18 minut.

19:20 Na torze Autodromo Hermanos Rodriguez panują dziś trudne warunki, o czym podczas ostatniej sesji przekonał się Valtteri Bottas z Mercedesa.

19:19

Tricky conditions

Overheating tyres @ValtteriBottas got a chance to show off his rally skills #MexicoGP#F1pic.twitter.com/gDCCOU4lmN — Formula 1 (@F1) October 26, 2019

19:18 Kubica nie brał udziału w pierwszym treningu (w piątek), gdy zastąpił go Kanadyjczyk Nicholas Latifi. W drugim Polak uzyskał przedostatni rezultat, wyprzedzając Tajlandczyka Alexandra Albona (Red Bull), który jednak większość sesji opuścił z powodu wypadku.