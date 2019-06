Kubica jedzie w Kanadzie. Początek miał świetny, potem dał się zdublować

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

21:01 Koło w koło

21:01

LAP 35/70



Bottas lines up Ricciardo for fifth, but can't find a way past the Honey Badger



How close can you get! #CanadianGP#F1pic.twitter.com/8tS981iQty — Formula 1 (@F1) 9 czerwca 2019

21:00 37/70. Ciekawa walka o piątą pozycję. Bottas po raz kolejny próbował wyprzedzić rywala na prostej, ale ten znów wyszedł z tej walki zwycięsko.

20:57 34/70. Leclerc wjeżdża do pit-stopu na zmianę opon, wraca i jest na trzecim miejscu, czyli wszystko zgodnie z przewidywaniami. Przed nim Hamilton i Vettel. Przewaga Niemca nad wiceliderem wynosi już nieco ponad trzy sekundy.

20:52 Tak to wygląda w porównaniu ze startem.

20:51

GAINS & LOSSES



How things stand, with out top five (and Stroll) yet to pit #CanadianGP#F1pic.twitter.com/PyCzE2Fo2D — Formula 1 (@F1) 9 czerwca 2019

20:50 29/70. Hamiltona wraca i jest trzeci. Leclerc na czele przed Vettelem, ale czeka go jeszcze pit-stop.

20:49 Frustracja Hamiltona, musi zjechać do boksu na zmianę opon.

20:48 Russel nie utrzymał długo świetnej pozycji. Teraz zamyka stawkę razem z Kubicą.

20:47 27/70. Vettel w alei serwisowej. Wraca na twardej mieszance. Przed nim Hamilton i Leclerc.

20:45 Rzuciło trochę Hamiltonem na 19. okrążeniu...

20:44

LAP 19/70



Hamilton Airlines flight #44 now ready for takeoff #CanadianGP#F1pic.twitter.com/ZDJLdleSNc — Formula 1 (@F1) 9 czerwca 2019

20:44 22/70. Najszybszy czas okrążenia dla Leclerca. Nie po raz pierwszy. Monakijczyk może jeszcze namieszać, na razie jest trzeci, ze stratą prawie trzech sekund do drugiego Hamiltona.

20:39 20/70. Czołówka bez zmian. Hamilton nie może odrobić prawie trzysekundowej straty do Vettela. Na trzecim miejscu Leclerc, potem Bottas i Verstappen.

20:33 Kubica zmienił opony, jedzie na twardej mieszance, więc pewnie długo nie zjedzie do pit-stopu.

20:32

#GR63 follows suit and boxes shortly after #RK88. He’s on to the hard tyre too rejoining P17 with #RK88 P19.#CanadianGPpic.twitter.com/fIM9IxPQO9 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 9 czerwca 2019

20:29

LAP 9/70



Lando Norris's race is over



His McLaren develops some unwanted, fiery three-wheel steering

#CanadianGP#F1pic.twitter.com/c4tX9v0Xmw — Formula 1 (@F1) 9 czerwca 2019

20:29 Kubica już został zdublowany przez Vettela...

20:27 Kubica był już w boksie, spadł na 19. miejsce. Lando Norris już poza rywalizacją.

20:26 10/70. Ogromne problemy Lando Norrisa. Płonie zawieszenie bolidu kierowcy McLarena i mamy żółtą flagę.

20:21 6 okrążenie/70 - bez zmian w czołówce. Vettel, Hamilton, Leclerc, Ricciardo, czyli tak jak w kwalifikacjach.

20:20 Kubica świetnie wystartował, ale jeszcze lepiej radzi sobie Russell. Brytyjczyk jest teraz 15. Za Polakiem Sainz Jr i Albon, którzy musieli zjechać na moment do pit-stopów.

20:17

LAP 2/70



Alexander Albon is a first lap casualty, after contact with Giovinazzi#CanadianGP#F1pic.twitter.com/KaGOoE4pmv — Formula 1 (@F1) 9 czerwca 2019

20:17 Kubica 17., wyprzedził go Raikkonen.

20:16 Alexander Albon zahaczył tuż po starcie jeden z bolidów, stracił skrzydło i już musiał zjechać do alei serwisowej.

20:15 Kubica 16., a startował z 20. pozycji

20:14 Żółta flaga, był jakiś incydent?

20:13 Vettel utrzymał pozycję. Jest pierwszy, przed Hamiltonem!

20:13 Ruszyli!

20:12 Kierowcy ustawiają się na swoich pozycjach.

20:11 Hamilton zgłasza już problemy z silnikiem. Niepokój w Mercedesie.

20:11 Na razie okrążenie rozgrzewkowe.

20:09 Za moment ruszają!

20:03 Z 19. pola startowego, czyli tuż przed ostatnim Kubicą, ruszy kolega Polaka z Williamsa - George Russell.

20:03 Źródło: Newspix George Russell jest partnerem Roberta Kubicy w Williamsie

20:01 O trzy pozycje został przesunięty Carlos Sainz Jr (McLaren). Hiszpan został ukarany relegowaniem za zachowanie na torze podczas kwalifikacji. W trakcie Q1 zablokował na zakręcie Tajlandczyka Alexandra Albona (Toro Rosso), co jest przewinieniem zgodnie z regulaminem sportowym F1.

20:00 Kwalifikacje okazały się być pechowe dla Kevina Magnussena z ekipy Haas-Ferrari. W trakcie drugiej sesji Duńczyk miał wypadek. Nie odniósł obrażeń, ale jego bolid został poważnie uszkodzony. Dziś wystartuje ze strefy serwisowej.

19:58 Źródło: Newspix Groźny wypadek Kevina Magnussena

19:58 Vettel uzyskał czas okrążenia o 0,206 s lepszy od broniącego tytułu Brytyjczyka Lewisa Hamiltona (Mercedes GP), który zajął drugie miejsce. Z trzeciej pozycji ruszy drugi z kierowców Ferrari, reprezentant Monako Charles Leclerc.

19:57 W kwalifikacjach Polak zajął ostatnie miejsce. Z pole position wystartuje Niemiec Sebastian Vettel z Ferrari.