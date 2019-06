Kubica wrócił do Kanady. Ostatnie miejsce w kwalifikacjach

Do Hiszpanii Williams przywiózł kilka poprawek do swojego samochodu, ale to wciąż za mało. Robert Kubica i George Russell kończyli oba piątkowe treningi na ostatnich miejscach. Jakby tego było mało, w bolidzie Polaka pojawiły się problemy z jednostką napędową. W piątek najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes). W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa oraz kwalifikacje, w niedzielę zostanie rozegrany wyścig.

29.01 | Robert Kubica przyznał, że powrót po ponad ośmiu latach do rywalizacji w Formule 1 wywołuje w nim dużo emocji. - Jakbym debiutował po raz kolejny - ocenił zawodnik podczas prezentacji w Warszawie. Kubica w tym roku będzie kierowcą wyścigowym Williamsa.

Kubica mówi o swoim powrocie do Formuły 1

Kubica musi mieć się na baczności. "Williams to idealne miejsca dla Nicholasa" Choć w piątek... czytaj dalej » Kiedy Kubica wyjechał w sobotę na tor, kibice zaczęli bić mu brawo. Pamiętali, co polski kierowca przeżył tam w sezonach 2007 i 2008.

Bez niespodzianki

To na Circuit Gilles Villeneuve, w roku 2007, miał dramatyczny wypadek. Na 27. okrążeniu jego bolid - wtedy BMW Sauber - zahaczył w zakręcie o tylne skrzydło maszyny Jarno Trullego. Stracił przyczepność, wystrzelił w powietrze, z ogromną siłą odbił się od betonowej bandy i koziołkował, raz za razem, bez końca. Przerażeni inżynierowie wpatrywali się w monitory. Groza. Wyczekiwanie.



Kubica wyszedł z tego piekła cało, na siniaki i skręconą kostkę nie ma co zwracać uwagi. - Gdyby ten koszmar wydarzył się 10 lat wcześniej, Robert by nie przeżył - stwierdził Mario Theissen, wtedy szef BMW Sauber F1 Team.



W sezonie następnym Kubica w Montrealu wygrał.

Źródło: Getty Images Kubica ma o czym myśleć



Teraz wrócił do Montrealu, po ośmiu latach przerwy w startach na torach F1, spowodowanych innym wypadkiem, z roku 2011 w rajdzie Ronde di Andora. Reprezentuje barwy Williamsa, zespołu zamykającego stawkę, dla którego sezon jest na razie koszmarem.



Już w sobotę, w trzecim treningu przed GP Kanady, Kubica był zdecydowanie najwolniejszy ze stawki, do najszybszego Sebastiana Vettela z Ferrari stracił ponad 3,5 s. Przepaść. Żadna niespodzianka.

Nie było jej i w kwalifikacjach. Russell uzyskał czas okrążenia 1.13,617 s, Kubica - 1.14,393. Zamknęli stawkę. Z dalszej rywalizacji w Q1 odpadli też Fin Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Meksykanin Sergio Perez i Kanadyjczyk Lance Stroll (obaj Racing Point).



W Q2 potężnie uderzył w bandę Kevin Magnussen z Hassa, Duńczykowi na szczęście nic się nie stało.

Z pole position bardzo cieszył się Vettel. Obok niego z pierwszej linii do niedzielnego wyścigu - start o 20.10 polskiego czasu - ruszy Lewis Hamilton z Mercedesa (strata 0,206 s).

Wyniki trzeciej części kwalifikacji (Q3):

1. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1.10,240

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 1.10,446

3. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 1.10,920

4. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1.11,071

5. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 1.11,079

6. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 1.11,101

7. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1.11,324

8. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 1.11,863

9. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 1.13,981

10. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) bez czasu

...

20. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) odpadł w Q1