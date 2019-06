Przerwana druga część kwalifikacji. Potężne uderzenie w bandę

Kubica wrócił do Kanady. Ostatnie miejsce w kwalifikacjach W Formule 1 bez... czytaj dalej » Trwała druga część kwalifikacji, Magnussen kończył pomiarowe okrążenie. Prawym tylnym kołem zahaczył o bandę, nazywaną Ścianą Mistrzów. Stracił panowie nad maszyną, z potężną siłą uderzył o bandę przeciwległą.

Haas potwierdza, Magnussen gotowy do wyścigu

Zza kierownicy wyszedł o własnych siłach, samochodem zabrany został do centrum medycznego. Q2 przerwano i tej sesji już nie ukończono.



Kamery pokazały potem duńskiego kierowcę uśmiechniętego, pokazującego, że nic złego się nie stało. Potwierdził to także za pośrednictwem mediów społecznościowych jego zespół.



Robert Kubica w kwalifikacjach był najwolniejszy, jego partner z Williamsa George Russell zajął miejsce przedostatnie. Pole position wywalczył Sebastian Vettel (Ferrari).



Nazwa Ściana Mistrzów funkcjonuje od sezonu 1999, kiedy bolidy - w tym samym wyścigu - uszkodzili na niej Damon Hill, Michael Schumacher i Jacques Villeneuve, wszyscy mający w dorobku tytuł mistrzowski.



Kevin Magnussen's qualifying came to a dramatic end in Q2#CanadianGP#F1 (sound on) pic.twitter.com/k2mAwcIMoR — Formula 1 (@F1) 8 czerwca 2019