Kubica rozbił bolid w kwalifikacjach. "Sami sobie szukamy guza"

Robert Kubica zwrócił się do kibiców

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

13.06 | Robert Kubica mówi, że największym plusem, o którym się zapomina jest to, że mamy Polaka w Formule 1. Dodaje, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, czekając na poprawę tempa zespołu

13.06 | Robert Kubica mówi o tym, że prędkość bolidu powinna poprawić się średnio o dwie sekundy w trakcie sezonu. Dodaje też, że straty Williamsa są zbyt duże, by brać te dane pod uwagę

Robert Kubica szybko zakończył rywalizację w kwalifikacjach do niedzielnego GP Belgii.

Kubica uderzył w bandę na początku kwalifikacji. Uszkodzone zostało przednie zawieszenie, kwalifikacje zostały przerwane. Na torze pojawiła się czerwona flaga, wszyscy kierowcy zjechali do strefy serwisowej.

W tym samym miejscu gdzie Polak w trakcie Q1 wypadł także Duńczyk Kevin Magnussen (Haas), jego bolid został poważniej uszkodzony niż samochód Kubicy. "U mnie OK, ale to jest p**** żart" - powiedział krakowianin przez radio.



- Sami sobie szukamy guza, tak to wygląda. Powinno się ułatwiać zadanie kierowcy, a nie utrudniać - powiedział Kubica w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Eleven Sports.

- To była niefortunna sytuacja, ale cała saga o tym, co się wydarzyło, zaczęła się jeszcze przed kwalifikacjami. Złożyło się na to kilka czynników, ale nie chciałbym o tym mówić. Myślę, że wiatr mi trochę także w tym pomógł, ale nie tylko. Przed kwalifikacjami wydarzyły się pewne rzeczy, które nie powinny mieć miejsca - podkreślił kierowca.

- Nawet nie otworzyłem czasowego okrążenia, zabrakło 15 centymetrów na zakręcie, który... nie jest zakrętem - dodał.

Na pytanie, czy przed startem do wyścigu uda się odbudować uszkodzony bolid, Kubica odpowiedział, że tego nie wie. - Trzeba zapytać mechaników, choć myślę, że z częściami zapasowymi nie będziemy mieli za wesoło. Jeśli będą, to samochód się odbuduje - zakończył.

Vettel z pole position

Vettel po raz 57. w karierze będzie startował z pierwszej linii, a po raz drugi w tegorocznym sezonie. Pierwszy raz w tym roku czterokrotny mistrz świata był najszybszy w kwalifikacjach w Grand Prix Kanady.

Drugi rezultat na torze Suzuka uzyskał kierowca z Monako Charles Leclerc z Ferrari, obaj zawodnicy włoskiego teamu ruszą do wyścigu z pierwszej linii startowej. Na drugiej staną zawodnicy Mercedesa Fin Valtteri Bottas i obrońca tytułu, lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Brytyjczyk Lewis Hamilton.

W klasyfikacji generalnej Formuły 1, po 16 z 21 wyścigów, prowadzi Hamilton, który jest bliski zapewnienia sobie szóstego w karierze tytułu indywidualnego mistrza świata. Zgromadził 322 punkty, o 73 więcej od wicelidera Bottasa. Trzeci Charles Leclerc (Monako/Ferrari) traci do Brytyjczyka już 107.