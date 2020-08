Popis Hamiltona. Mistrz świata znowu nie miał sobie równych w Hiszpanii

03.03.2020 l - Nie wygrałem testów, ale skończyłem z najlepszym czasem dnia, nie tylko poranka. Fakt jest taki, że moje odczucia były bardzo pozytywne nawet już tydzień wcześniej na pierwszych testach. Konkurencja nie śpi, idzie do przodu, dlatego jednym jest ocenianie naszego bolidu, a czym innym porównanie go do innych. Rywale, z którymi możemy rywalizować, zrobili ogromny krok naprzód. Odpowiedź, w którym miejscu, jesteśmy dostaniemy podczas pierwszego weekendu F1 w Australii, ale pewien zarys możliwości już się pojawia - mówił.

W programie "Okno na sport" Robert Kubica wypowiedział się na temat powrotu do prawdziwego ścigania. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

Hamilton, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, startował z pole position i nie pozwolił się nikomu wyprzedzić na torze. Odniósł 88. zwycięstwo w karierze i brakuje mu jeszcze trzech wygranych, aby wyrównać rekord wszech czasów Niemca Michaela Schumachera.

Hamilton: byłem w transie

Media: Vettel znalazł nowy zespół. Gotowy kontrakt czeka na podpis Wiele wskazuje na... czytaj dalej » Przed tygodniem, kiedy zwyciężył Max Verstappen, w Wielkiej Brytanii sprzymierzeńcem Holendra był upał. W jego Red Bullu opony zużywały się znacznie wolniej niż w autach Hamiltona i Valtteriego Bottasa. W niedzielę w Hiszpanii również było gorąco, temperatura toru wynosiła ok. 50 stopni, ale o takich kłopotach Mercedesa nie było już mowy.



- Udało nam się zrozumieć, co stało się w ubiegłym tygodniu, i znaleźliśmy rozwiązanie. To niesamowite, na co mogłem sobie dziś pozwolić dzięki mojemu teamowi - powiedział na mecie Hamilton, który zmierza po siódmy w karierze tytuł mistrzowski.



Jego przewaga nad drugim na mecie Verstappenem wyniosła ponad 24 sekundy, więc wygrana nie była zagrożona. Trzecie miejsce zajął Bottas - ponad 44 sekund za zwycięzcą.



- Nawet nie wiedziałem, że to już było ostatnie okrążenia. Byłem w transie - stwierdził Brytyjczyk.

Ferrari znów zawiodło

W klasyfikacji generalnej Hamilton prowadzi z dorobkiem 132 punktów. Verstappen jest drugi - 95, a Bottas trzeci - 89. Strata pozostałych kierowców do podium jest już znacząca.



- Dziś nie miałem takiego tempa jak Lewis, ale jestem zadowolony z drugiego miejsca - oświadczył Verstappen.



Punktów znów nie udało się wywalczyć zawodnikom Alfa Romeo Racing Orlen, którego kierowcą testowym jest Robert Kubica. Fin Kimi Raikkonen zajął 14., a Włoch Antonio Giovinazzi - 16. miejsce. Polak rywalizował w ten weekend w serii DTM w Niemczech.



Wyścig nie udał się także ekipie Ferrari. Wprawdzie punkty zdołał wywalczyć siódmy na mecie Niemiec Sebastian Vettel, ale w komunikatach radiowych dało się wyczuć napięcie między nim a inżynierem teamu. W dodatku z powodu awarii technicznej zawodów nie ukończył reprezentant Monako Charles Leclerc.



- Wszystko się po prostu wyłączyło, nie wiem, dlaczego - powiedział Leclerc.



LAP 41/66



Despair for Charles Leclerc - his race is over#SpanishGP#F1pic.twitter.com/X389q1fF7w — Formula 1 (@F1) August 16, 2020



Vettel zmienił z kolei taktykę w trakcie wyścigu. Dużą część trasy przejechał na miękkich oponach, choć wyglądało na to, że pierwotnie planowano o jeden postój w alei serwisowej więcej.



- Nie mamy nic do stracenia - stwierdził czterokrotny mistrz świata przez radio przy podejmowaniu tej decyzji. Tylko dzięki niej Niemiec nie wypadł poza pierwszą dziesiątkę.



Kolejna runda MŚ - wyścig o Grand Prix Belgii - zaplanowana jest na 30 sierpnia.

Wyniki wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:31.45,279

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) strata 24,177 s

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 44,752

4. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 1 okr.

5. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 1 okr.

6. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 1 okr.

7. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1 okr.

8. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 1 okr.

9. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 1 okr.

10. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1 okr.

11. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr.

12. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 1 okr.

13. Esteban Ocon (Francja/Renault) 1 okr.

14. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 okr.

15. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1 okr.

16. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 1 okr.

17. George Russell (W. Brytania/Williams) 1 okr.

18. Nicholas Latifi (Kanada/Williams) 2 okr.

19. Romain Grosjean (Francja/Haas) 2 okr.



nie ukończył: Charles Leclerc (Monako/Ferrari)



Klasyfikacja generalna kierowców:

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 132 pkt

2. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 95

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 89

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 45

5. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 40

6. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 40

7. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 39

8. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 32

9. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 23

10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 20

11. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 16

12. Esteban Ocon (Francja/Renault) 16

13. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 14

14. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 6

15. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 2

16. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 2

17. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1



Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes 221 pkt

2. Red Bull 135

3. Racing Point 63

4. McLaren 62

5. Ferrari 61

6. Renault 36

7. AlphaTauri 16

8. Alfa Romeo 2

9. Haas 1

10. Williams 0