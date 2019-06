Zacięta walka zawodników Williamsa. Russell próbował kilka razy, w końcu wyprzedził Kubicę

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

16:18

#GR63 boxes for a change of front-wing after the team noticed some damage worsening. A great job by the crew and he’s back out and on his way #FrenchGPpic.twitter.com/UcQuPqBBFu — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 23 czerwca 2019

16:17 40/53 - Wszystko się wyjaśniło. Russell miał uszkodzone skrzydło w samochodzie, stać wizyta mechaników.

16:13 Vettel zanotował awans o dwie pozycje w porównaniu do startu, ale i tak nie może być zadowolony.

16:12

GAINS AND LOSSES: LAP 35/53



Hulkenberg and Stroll yet to visit the pits, but going well#F1#FrenchGPpic.twitter.com/hNqKqeSm7r — Formula 1 (@F1) 23 czerwca 2019

16:11 36-53 - Russell już siedem okrążeń po ostatniej wizycie ponownie musiał zjechać do pit-stopu i spadł na ostatnie miejsce. Na tor wyjechał z pośrednią mieszanką opon. Tego Williams raczej nie planował.

16:06 34/53 -Leclerc chciałby jechać szybciej, ale obawia się o opony. Trudno będzie dogonić mu czołową dwójkę.

16:06

LAP 30/53



FERRARI : "Charles, can you push any faster than this? Question?"



LECLERC : "I can, but it's not good for the tyres. So no."#F1#FrenchGPpic.twitter.com/spBkyKYw3x — Formula 1 (@F1) 23 czerwca 2019

16:01 30/53 - Ostatni Kubica w tym momencie 4,3 sekundy za przedostatnim Russellem.

16:00 Większość zawodników już po wizycie w pit-stopach. Sytuacji, w porównaniu ze startem, nie uległa zmianie. 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Leclerc, 4. Verstappen, 5.Vettel.

15:56 26/53 - Mechaników odwiedzili też kierowcy Williamsa. Najpierw Polak, potem Russell.

15:55 26/53 - Hamilton wpadł do alei serwisowej, błyskawicznie z niej wyjechał i utrzymał prowadzenie przed Vettelem. Potem wizytował w niej Niemiec, który wrócił na tor już za Bottasem.

15:51 24/53 - Hamilton z najlepszym okrążeniem wyścigu. Brytyjczyk wciąż na prowadzeniu

15:47 21/53 - Kubica już także za Magnussenem. Czyli na samym końcu.

15:45 19/53 - No i Russell wyprzedził Kubicę. Polak jest 19. Za nim, zapewne chwilo, tylko Kevin Magnussen.

15:44 Kolejni zawodnicy zjeżdżają do pit-stopów. Wygląda na to, że wszyscy założą twarde opony, aby uniknąć kolejnych wizyt.

15:42 18/53 - Giovinazzii wyprzedził najpierw Russella, potem też Kubicę. Zawodnicy Williamsa znów zamykają stawkę.

15:39 16/53 - Prowadzący Hamilton powiększył przewagę nad Bottasem do prawie czterech sekund. Trzeci Leclerc sześć sekund za wiceliderem.

15:35

SPEED TRAP



Vettel absolutely flying - and he's also just set a new fastest lap #F1#FrenchGPpic.twitter.com/r6baV5JgTK — Formula 1 (@F1) 23 czerwca 2019

15:34 13/53. Kubica 1,5 sekundy przed Russellem, ale aż piętnaście za 17. Grosejanem.

15:31

LAP 10/53



Confirmation of a time penalty for @SChecoPerez for leaving the track and gaining an advantage on the opening lap #F1#FrenchGPpic.twitter.com/lZuIb6lIHN — Formula 1 (@F1) 23 czerwca 2019

15:31 11/53 - Kubica na 18. miejscu, za nim Russell i Giovinazzii, który ma już za sobą wizytę w alei serwisowej.

15:29 10/53 - Kara pięciu sekund dla Sergio Pereza za wyjazd poza nitkę toru. W czołówce bez zmian. Hamilton, Bottas, Leclerc. Brytyjczyk prowadzi z prawie trzysekundową przewagą.

15:28 <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pl"><p lang="de" dir="ltr">LAP 10/53<br><br>1 HAM<br>2 BOT<br>3 LEC<br>4 VER<br>5 VET<br>6 SAI<br>7 NOR<br>8 GAS<a href="https://twitter.com/hashtag/F1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#F1</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/FrenchGP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FrenchGP</a> <a href="https://t.co/McGvr9DfEg">pic.twitter.com/McGvr9DfEg</a></p>— Formula 1 (@F1) <a href="https://twitter.com/F1/status/1142786626936082432?ref_src=twsrc%5Etfw">23 czerwca 2019</a></blockquote>

15:26 8/53 - Govinazzi już w alei serwisowej wymeinia opony. To było do przewidzenia, bo Włoch zaczął na miękkiej mieszance.

15:24 Russel próbował atakować Kubicę. Polak nie pozwolił się wyprzedzić i Brytyjczyk wpadł na stojący tuż przy torze znacznik.

15:22 6 okrążenie/53 - I Kubica już za Kwiatem. Czyli Williamsy zamykają stawkę. Russell próbuje gonić Polaka, ale ma problemy.

15:18 3 okrążenie/53 - Kubica został wyprzedzony przez Grosjeana i jest 18. Russell zamyka stawkę na 20. miejscu.

15:17 Kubica tuż po starcie przez moment był nawet szesnasty, potem spadł o jedną lokatę.

15:16 Bez zmian w czołówce. Trzeciemu Leclerkowi nie udało się wyprzedzić żadnego z kierowców Mercedesa, jest więc za prowadzącym Hamiltonem i drugim Bottaesem. Na dodatek Monakijczyk ledwo odparł atak Verstappena. Robert Kubica przesunął się o jedną pozycję. Jest 17.

15:13 Start!

15:13 Strategia doboru opon wg Pirelli. Kubica ruszy na pośredniej mieszance.

15:11 Bolidy ruszyły. Na razie po to, żeby raz jeszcze sprawdzić tor.

15:08 Robert Kubica rusza z osiemnastego miejsca startowego.

15:07

How will that long run down to Turn 1 pan out?



Mercedes hold the aces, but there will be opportunities in behind #F1#FrenchGPpic.twitter.com/TQHVs9bbH2 — Formula 1 (@F1) 23 czerwca 2019

14:58 Początek wyścigu o 15.10.

14:27 Nie wszyscy chcą mieć u siebie zawody Formuły 1...

14:13 Wielkich powodów do zadowolenia od początku sezonu nie ma Robert Kubica. Polak liczy w końcu na przełamanie.

14:12 Najlepszego okresu nie ma Sebastian Vettel. W sobotę niemiecki kierowca wyjechał w ostatniej chwili na jedno okrążenie pomiarowe, bo wcześniej miał kłopoty techniczne i zajął dopiero siódme miejsce. A to nie jedyny powód do zmartwienia.

14:08 Podczas GP Francji możemy liczyć na szybkie ściganie. W kwalifikacjach obaj kierowcy Mercedesa bili rekordy okrążenia toru. Najpierw uczynił to mistrz Hamilton, później poprawił go Bottas, ale ostatecznie i tak górą był Brytyjczyk.

14:07 Hamilton wygrał w sobotę z kolegą z zespołu Valtterim Bottasem. Tuż za plecami przedstawicieli Mercedesa usadowił się Charles Leclerc z Ferrari.

14:06 W kwalifikacjach triumfował Lewis Hamilton i po raz 86. w karierze wywalczył pole position w mistrzostwach świata Formuły 1. Brytyjczyk ma na koncie pięć tytułów i walczy o kolejny.