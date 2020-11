Zaskakujące słowa mistrza świata F1. "Nie wiem, czy będę tu w przyszłym sezonie"

Hamilton wygrał w niedzielę po raz dziewiąty w obecnym sezonie, a 93. w karierze i śrubuje własny rekord, który niedawno odebrał Michaelowi Schumacherowi (91 wygranych). Kwestią czasu jest, kiedy sięgnie po siódme mistrzostwo świata, wyrównując osiągnięcie Niemca. W klasyfikacji generalnej Brytyjczyk ma 85 punktów przewagi nad Valtterim Bottasem (Mercedes), a do zdobycia w czterech ostatnich rundach pozostały 104 pkt. Szampany już się chłodzą.

"Nie wiem, co powiedzieć. Przepraszam". Kuriozalny błąd byłego partnera Kubicy George Russell ma... czytaj dalej » Ale co dalej?

Szef zespołu Mercedesa Toto Wolff potwierdził co prawda, że w przyszłym sezonie pozostanie na stanowisku, ale poważnie rozgląda się za następcą, bo planuje w końcu ustąpić. On oraz Hamilton trafili do niemieckiego koncernu w 2013 roku. Od tego czasu Mercedes nie ma sobie równych w F1. Na torze Imola świętował siódmy z rzędu tytuł wśród konstruktorów.

Hamilton: gwarancji nie ma

35-letni Brytyjczyk na pytanie, czy decyzja Wolffa będzie miała wpływ na jego przyszłość, odpowiedział: - Nie wiem, czy będę tu w kolejnym roku, więc naprawdę nie martwię się o to.

- Często rozmawiamy, jestem zatem świadomy, gdzie Toto jest mentalnie i myślę, że wiele nas łączy. Rozumiem, że chce się trochę odsunąć i poświęcić więcej czasu rodzinie - dodał.

Hamilton, który opowiadał wcześniej, że przedłużenie współpracy na rok 2021 będzie formalnością, wciąż nie zawarł nowej umowy z Mercedesem.

- Cóż, mamy listopad, do Bożego Narodzenia coraz bliżej. Czuję się świetnie, czuję też siłę, mogę wiele miesięcy jeszcze wytrzymać. Chciałbym tu być w następnym roku, ale nie ma na to żadnej gwarancji. Jest wiele rzeczy, które mnie ekscytują poza F1, więc czas pokaże - skwitował.

Kolejny wyścig - o Grand Prix Turcji - odbędzie się 13 listopada.