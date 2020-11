"Nie wiem, co powiedzieć. Przepraszam". Kuriozalny błąd byłego partnera Kubicy

W niedzielne popołudnie na 51. okrążeniu pecha miał wicelider wyścigu Max Verstappen. Na jednym z zakrętów w jego Red Bullu pękła tylna opona. Holender wypadł poza tor i utknął w żwirze. Nic mu się nie stało, ale auto trzeba było usunąć. Dlatego na tor Imola wyjechał samochód bezpieczeństwa.

Dwa okrążenia później doszło do niespodziewanej sytuacji. Stawka tak się ułożyła, że Russell, który awansował na dziesiąte, ostatnie punktowane miejsce, jechał tuż za safety car. I nagle stracił panowanie nad bolidem Williamsa i rozbił go o bandę.

To był koniec wyścigu dla Brytyjczyka, który po opuszczeniu kokpitu długo siedział samotnie obok toru.



Russell puts it in the barriers behind the safety car @GeorgeRussell63: "I don't know what to say"



Live Blog: https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1#F1#ImolaGPpic.twitter.com/5RArYihpOP — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) November 1, 2020





Później zamieścił krótki wpis w mediach społecznościowych. "Nie wiem, co powiedzieć. Żadnych wymówek. Przepraszam" - napisał 22-letni Russell, który w 34 występach w F1 ani razu nie potrafił ukończyć wyścigu w pierwszej dziesiątce.



I don’t know what to say. No excuses. I’m so sorry guys. — George Russell (@GeorgeRussell63) November 1, 2020

Russell: agresywnie jak nigdy

Hamilton śrubuje własny rekord. Mercedes mistrzem świata konstruktorów Lewis Hamilton... czytaj dalej » - Cisnąłem tak mocno, jak tylko potrafiłem od pierwszego okrążenia. Pędziłem agresywnie jak nigdy. Chciałem to kontynuować za samochodem bezpieczeństwa, bo wiedziałem, że rywale jadą na świeżych oponach, a moje były już zużyte. Musiałem tak robić, aby mieć szansę na punkt. A jak straciłem panowanie, wylądowałem na bandzie. To przygnębiające - opowiadał dziennikarzom.

Ekipa Williamsa, której barwy reprezentuje też Kanadyjczyk Nicholas Latifi, nie potrafi w tym sezonie zdobyć punktu. Ostatni raz tej sztuki dokonał w sezonie 2019 Robert Kubica (w deszczowym wyścigu o Grand Prix Niemiec zajął 10. miejsce), który regularnie był wolniejszy w kwalifikacjach od Russella, debiutującego wtedy w elicie.

W roku 2020 Brytyjczyk najwyżej - jedenasty - był w wyścigu o Grand Prix Toskanii.

Co musi zrobić, żeby wywalczyć premierowe punkty? - Nie wiem. Na pewno nie powinienem popełniać tak głupich błędów jak dzisiaj - skwitował Russell.

Niedzielny wyścig o Grand Prix Emilii-Romanii wygrał Lewis Hamilton, drugi był Valtteri Bottas. Obaj kierowcy Mercedesa zapewnili swojemu zespołowi siódme z rzędu mistrzostwo świata konstruktorów. Trzecie miejsce zajął Daniel Ricciardo z Renault.

W klasyfikacji generalnej prowadzący Hamilton ma 85 punktów przewagi nad Bottasem. Do zdobycia w czterech ostatnich rundach pozostały 104 pkt. Tylko kataklizm pozbawi Brytyjczyka siódmego tytułu w karierze.