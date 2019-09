Ferrari pędzi po pierwsze zwycięstwo w sezonie

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

16:35 1,5 sekundy różnicy przed ostatnim kółkiem!

16:33 Dwa okrążenia do końca. Leclerc jest 2,5 sekundy przed Hamiltonem. Przewaga topnieje w oczach.

16:30 Ostatnie okrążenia zapowiadają się pasjonująco, bo Hamilton zmniejszył już stratę do poniżej czterech sekund.

16:27 Rewelacją dnia jest Albon, który jest już siódmy.

16:27

LAP 35/44



Alex Albon is still cutting through the pack



From P18 on the grid, he's now up into P9 and has Ricciardo in his sights#F1#BelgianGPpic.twitter.com/9XrkYn2W25 — Formula 1 (@F1) September 1, 2019

16:27 Do końca sześć okrążeń, a Hamilton zaczął się wreszcie zbliżać do Leclerca. Brytyjczyk urwał na razie sekundę i brakuje mu 5,5.

16:21

LAP 32/44



Hamilton has a look, but Vettel closes the door



But moments later Hamilton goes again - and this time he does take P2#F1#BelgianGPpic.twitter.com/PMG7YbW1D4 — Formula 1 (@F1) September 1, 2019

16:18 W Ferrari zmiana planów. Vettel jednak zmienił jeszcze raz opony.

16:17 Opony Vettela są w opłakanym stanie. Za moment Niemca wyprzedzi Bottas.

16:16 W alei pojawił się Kubica. To również nie była idealna operacja zmiany opon.

16:15 Hamilton wreszcie dopiął swego. Brytyjczyk minął Vettela i rzucił się w pogoń za Leclerckiem. Jego strata to obecnie ponad sześć sekund. Do zakończenia wyścigu 12 okrążeń.

16:12 A teraz już atak na Vettela przypuszcza Hamilton. Niemiec na razie jeszcze utrzymuje pozycję.

16:11 Vettel, zgodnie z poleceniem zespołu, przepuścił Leclerca.

16:10

LAP 27/44



Vettel allows Leclerc to re-take the lead, following orders from the team #F1#BelgianGPpic.twitter.com/kauD45SFDV — Formula 1 (@F1) September 1, 2019

16:08 Vettel tylko się upewnił u swoich mechaników: dokończy wyścig na obecnym komplecie opon, co oznacza, że nie pojawi się już w alei serwisowej.

16:04 Leclerc teraz w błyskawicznym tempie zbliża się do Vettela. Czyżby była wewnętrzna walka między kierowcami Ferrari?

16:01 Bottas w alei i wszystko wraca do wcześniej ustalonego porządku - na czele dwa Ferrari, a za nimi dwa Mercedesy. Różnica jest taka, że teraz po zwycięstwo jedzie Vettel.

15:59 Nie była to udana zmiana opon w Mercedesie. Hamilton stracił sekundę zarówno do Leclerca jak i Vettela.

15:58 Nowe opony ma już także Hamilton. Lider mistrzostw świata wyjeżdża za Leclerckiem.

15:57 Leclerc już po wizycie w alei serwisowej. Monakijczyk wyjeżdża za Vettelem! Obecnie stawce przewodzi Hamilton.

15:51

Vettel sadzi różowe sektory. Szybszy o prawie 2 sekundy od Lewisa. Nie wiem, czy nie jedzie za szybko. Czy zostanie mu opon na obronę pod koniec wyścigu, gdy Lewis go złapie na świeższej gumie? — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) September 1, 2019

15:50 Po zmianie opon genialne tempo narzucił Vettel. Kierowca Ferrari znacząco poprawił najlepszy czas okrążenia i jest tuż za czołową trójką, która nie meldowała się jeszcze w garażu.

15:49 W swoim pierwszym wyścigu dla Red Bulla świetnie radzi sobie Albon.

15:49

LAP 15/44



Start: P17



Current: P11



Alex Albon is on the move in his first race for Red Bull#F1#BelgianGPpic.twitter.com/4H8kmMqCxv — Formula 1 (@F1) September 1, 2019

15:45 W alei jest też Vettel, więc teraz pole do popisu ma Hamilton. Jeśli Brytyjczyk utrzyma dobre tempo, może znaleźć się przed Niemcem.

15:44 Pierwsi kierowcy pojawiają na zmianie opon, więc mamy niewielkie przetasowania. Na razie głównie w środku stawki. Czołówka się nie zmienia. Nie zmienia się też niestety sytuacja Williamsów, które jadą na szarym końcu.

15:40

W Kwalifikacjach Ferrari było nie do ruszenia, ale w wyścigu... Charles ucieka, w znoju i trudzie (stąd błąd i cięcie zakrętu), a za nim Lewis ciśnie Vettela. — Cezary Gutowski (@CezaryGutowski) September 1, 2019

15:36 Hamilton zbliżył się do Vettela na mniej niż sekundę. Możemy się spodziewać ataku na najbliższych okrążeniach.

15:32 Z przodu na razie bardzo spokojnie. Leclerc z Vettelem wymieniają się najlepszymi czasami i powoli budują przewagę nad Hamiltonem i Bottasem.

15:28 Z Kubicą uporał się Raikkonen i Polak jest obecnie na 18. miejscu. Za nim nie ma nikogo, bo, obok Verstapenna, w stawce nie ma już także Sainza.

15:24

LAP 3/44



Safety car is due in at the end of this lap



Some big movers in the top ten early on#F1#BelgianGPpic.twitter.com/QGU8uT2xxS — Formula 1 (@F1) September 1, 2019

15:21 Największym wygranym jest na razie Norris, który przesunął się o sześć lokat i jest obecnie piąty, za dwoma Ferrari i dwoma Mercedesami.

15:20 Po początkowym zamieszaniu i starcie z alei serwisowej Kubica jest obecnie 16.

15:19 Trwa czyszczenie toru i cała stawka jedzie za samochodem bezpieczeństwa.

15:16 Powodem kolizji Holendra była awaria układu kierowniczego.

15:16 W stawce nie ma już Verstappena, który rozbił bolid o bandę!

15:15 Świetny start Leclerca! Monakijczyk bez problemu utrzymał prowadzenie. Więcej działo się za jego plecami. Vettel na moment stracił pozycję na rzecz Hamiltona, ale szybko wziął rewanż i dwa czerwone samochody pozostały na czele!

15:13 Ruszyli!

15:03 Na torze uczczono pamięć Huberta. Za kilka minut zaczynamy rywalizację.

14:13 Minutę ciszy zaplanowano na 14.53, a start wyścigu - na 15.10. Minutą ciszy Francuza uhonorują także kierowcy Formuły 3. Wyścig Formuły 2 został odwołany.

14:13 Przed wyścigiem nastąpi minuta ciszy. W ten sposób uczczona zostanie pamięć kierowcy Formuły 2 Anthoine'a Huberta, który w sobotę zginął na torze Spa.

14:12 Źródło: Imago Robert Kubica miał problem z samochodem

14:11 Po awarii w bolidzie Kubicy jego zespół został zmuszony do dokonania zmian. To złamanie przepisów, które skutkuje przesunięciem do alei serwisowej.

14:07 Obok Kubicy w Q1 w Belgii odpadli Francuz Pierre Gasly (Toro Rosso), Hiszpan Carlos Sainz (McLaren), Rosjanin Daniił Kwiat (Toro Rosso) i partner Kubicy z zespołu Williams Brytyjczyk George Russell. Z pole position ruszy Charles Leclerc z Ferrari.