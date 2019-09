Zagrali Hamiltonowi na nosie. Ferrari się doczekało, Leclerc wygrał pierwszy raz

Grand Prix Belgii. Relacja

Leclerc na torze Spa startował z pole position. W pierwszym wyścigu po czterotygodniowej przerwie ruszył perfekcyjnie i utrzymał prowadzenie, ale najwięcej działo się za jego plecami. Tam się zakotłowało.



Drugi Sebastian Vettel na moment stracił pozycję na rzecz Lewisa Hamiltona z Mercedesa, ale Niemiec po chwili przypuścił skuteczny atak i dwa czerwone samochody pozostały na czele.

Dramat Verstappena

Dramat przeżył za to Max Verstappen. Wyścig dla Holendra z Red Bulla skończył się już na pierwszym zakręcie. Jego bolid zderzył się z samochodem Kimiego Raikkonena. Verstappen wylądował na bandzie, Fin pojechał dalej. Musiał wjechać samochód bezpieczeństwa i zaczęto usuwać elementy z maszyny trzeciego kierowcy sezonu. On tor opuszczał wściekły.



Na zamieszaniu najbardziej zyskał Lando Norris z McLarena, który przeskoczył z jedenastego na piąte miejsce.

Szybko, bo już na 16. okrążeniu po nowy komplet opon zjechał Vettel. Dopiero dobrych kilka kółek później zrobiła to reszta czołówki - Leclerc, Hamilton i drugi kierowca Mercedesa Valtteri Bottas.



Vettel objął prowadzenie, ale strategia z jednym zjazdem nie wypaliła. Na wyeksploatowanych oponach nie miał szans obronić pierwszego miejsca.



Najpierw dogonił go jadący szybko i bezbłędnie Leclerc, później skutecznie Niemca zaatakowały oba mercedesy. Monakijczyk z Ferrari nie oddał prowadzenia do końca, choć długo straszył go Hamilton.

Ze specjalną dedykacją

Dla Leclerca to pierwsze zwycięstwo w karierze. Zadedykował je zmarłemu tragicznie w sobotę Anthoine'owi Hubertowi z Formuły 2.

Źródło: Getty Images Zwycięstwo dla zmarłego Francuza

Leclerc to również najmłodszy kierowca włoskiego teamu, który wygrał wyścig F1 - ma 21 lat, 10 miesięcy i 16 dni.



Drugi Hamilton stracił do niego 0,9 s. Ostatnie miejsce na podium dla Bottasa.



Kubica przedostatni

Robert Kubica z powodu awarii silnika podczas sobotnich kwalifikacji startował z alei serwisowej. Ukończył wyścig na przedostatniej, 17. pozycji.

Nie ukończyło go dwóch kierowców - Verstappen i Carlos Sainz (McLaren).