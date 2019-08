Kubica najwolniejszy na treningach w Belgii. Przegrał nawet z rezerwowym Williamsa

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kierowcy wrócili do rywalizacji po czterotygodniowej przerwie. Niedzielny wyścig - trzynasty w sezonie - odbędzie się na najdłuższym torze w całym kalendarzu F1. Długość jednego okrążenia to dokładnie 7004 metry. Zawodnicy i ich mechanicy muszą być przygotowani zarówno na długie proste, jak i na serie wymagających zakrętów, które pokonuje się z ogromną prędkością.



Zawstydzająca statystyka Williamsa. To jedyny taki zespół w Formule 1 Dziennik "AS"... czytaj dalej » - Spa to świetne miejsce, ulubione przez wielu kierowców. Właściwości tego toru są inne od wszystkich pozostałych. Jest dużo szybkich i długich zakrętów. Często zmienia się tu pogoda, co może odegrać ważną rolę - mówił Kubica, cytowany przez oficjalną stronę teamu Williams.



Polak ścigał się w Belgii - jako kierowca F1 - czterokrotnie. Najlepiej spisał się w 2010 roku, gdy w barwach Renault zajął trzecie miejsce.

Ferrari poza zasięgiem

W bolidzie Williamsa o walce o czołowe lokaty może zapomnieć.



Kubica w piątkowe popołudnie pokonał 32 okrążenia - najlepsze w tempie 1.48.331. Polak zajął ostatnie, dwudzieste miejsce. Szybszy o 0,444 s był drugi z kierowców Williamsa George Russell (19. lokata).



Rządziły bolidy Ferrari. Zwyciężył Leclerc - 1:44.123. Za jego plecami uplasował się kolega z zespołu Vettel (+0.630 s) oraz Valtteri Bottas z Mercedesa (+0.846 s).



CLASSIFICATION - END OF FP2



Another 1-2 for @ScuderiaFerrari - but this time it's @Charles_Leclerc on top



Hat-tip to @SChecoPerez - although his session ends with what looked like overheating issues#F1#BelgianGPpic.twitter.com/aJdlW8CWsH — Formula 1 (@F1) August 30, 2019





Pecha pod koniec treningu miał Sergio Perez, reprezentujący ekipę Racing Point. W jego aucie doszło do awarii i niewielkiego pożaru, a Meksykanin po wyjściu z kokpitu złapał się za głowę. Rywalizację zakończył na piątej pozycji, tracąc do Leclerca 0.994 s.



VIRTUAL SAFETY CAR



There's another hot Racing Point out there



This time it's Sergio Perez and this time we can spot the flames #F1#BelgianGPpic.twitter.com/xd8ws0NlPm — Formula 1 (@F1) August 30, 2019





Kubica wolniejszy od rezerwowego

We wcześniejszej, porannej sesji Kubica również zamknął stawkę. Do najszybszego Vettela stracił 4.392 s. Przed Polakiem sklasyfikowany został nawet rezerwowy kierowca Williamsa Kanadyjczyk Nicholas Latifi (zastąpił Russella), który miał wynik gorszy o 4.210 s od Niemca.



Vettel uzyskał 1.44,574 i wyprzedził o 0.214 s Leclerca oraz o 0.933 s Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla.



Na sobotę zaplanowano trzeci trening (godz. 12), następnie kwalifikacje (godz. 15). Wyścig odbędzie się w niedzielę. Start o 15.10. Relacje na żywo w eurosport.pl.