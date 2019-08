Pożar silnika w aucie Kubicy. Dublet Ferrari w kwalifikacjach

Kubica najwolniejszy na treningach w Belgii. Przegrał nawet z rezerwowym Williamsa Robert Kubica z... czytaj dalej » ZAPIS RELACJI TEKSTOWEJ

Pierwszym pechowcem sobotnich kwalifikacji został Robert Kubica z ekipy ROKiT Williams Racing. W bolidzie Polaka wybuchł silnik, a jego samochód stanął w płonieniach. Co ciekawe była to zupełnie nowa jednostka napędowa mercedesa, która została zamontowana tuż przed rozpoczynającym się weekendem.

Niemal niezawodni

To bardzo rzadka sytuacja w Williamsie. Dotychczas zespół z Grove legitymował się nie tylko najwolniejszym, ale też najtrwalszym bolidem. Kierowcy Williamsa jako jedyni ukończyli wszystkie wyścigi w tym sezonie. W kwalifikacjach nie dojechali w komplecie tylko raz – w Baku. Wówczas Kubica uderzył w bandę.

- W pewnym momencie zacząłem czuć, że spada moc. Myślałem, że to jest jakiś problem z hybrydą w aucie. W chwili, gdy zobaczyłem dym w lusterkach, to zdawałem sobie sprawę, że to coś poważnego - tłumaczył Polak.

Porządkowi natychmiast zabrali się za gaszenie, a następnie usuwanie samochodu Polaka. Po kilku minutach sesja została wznowiona. Oprócz Kubicy w pierwszej części czasówki odpadli Pierre Gasly (Renault), Carlos Sainz (McLaren), Daniił Kwiat (Toro Rosso) i George Russell (Williams).

W końcówce Q1 problemy z silnikiem miał również Antonio Giovinazzi. Kierowca Alfy Romeo awansował do drugiej części kwalifikacji, ale na tor już nie wyjechał. W niej najwolniejsi okazali się Romain Grosjean (Haas), Lando Norris (McLaren), Lance Stroll (Racing Point) oraz Alexander Albon (Red Bull).

Ferrari pokazało klasę

W trzeciej części eliminacji walka o pole position rozstrzygnęła się pomiędzy kierowcami Mercedesa i Ferrari. Ostatecznie triumfowali kierowcy włoskiej stajni.

Z pierwszego miejsca ruszy Monakijczyk Charles Leclerc, a obok niego ustawi się czterokrotny mistrz świata - Sebastian Vettel z Niemiec. Z drugiej linii ruszą dwa Mercedesy. Broniący tytuły Brytyjczyk Lewis Hamilton był trzeci, a Vallteri Bottas z Finlandii czwarty.

Początek wyścigu o Grand Prix Belgii zaplanowano na niedzielę na godzinę 15.