Kwalifikacje przed Grand Prix Belgii [RELACJA]

16:24 Tak prezentują się ostateczne wyniki kwalifikacji.

16:24

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Confirmation of a third career pole position for Charles Leclerc!#F1#BelgianGPpic.twitter.com/D7AZ0ozypv — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

16:15 Trzecie w karierze pole position Leclerca.

16:13 A jednak - pierwszy rząd dla czerwonych samochodów Ferrari. Vettel rzutem na taśmę wyprzedził Hamiltona.

16:11 A w Williamsie mówią o frustracji. Trudno się dziwić. Znowu Kubica i Russell zamknęli stawkę.

16:10 Na początku pierwszego przejazdu panowie z Mercedesa trochę się pogubili.

16:08 Pierwsza linia może nie należeć do Ferrari. Drugi póki co jest bowiem Hamilton. Do Leclerca traci 0.638. Vettel trzeci.

16:07 Leclerc znowu bezkonkurencyjny. Tym razem 1:42.644.

16:03 Zaczynamy finałową część walki o pole position.

16:03

Here we go



The final dash for pole is under way as Q3 starts #F1#BelgianGPpic.twitter.com/BZkQYP9VCc — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

16:01 Przez problemy na torze m.in. Kubicy, kwalifikacje są opóźnione.

16:00 Druga część kwalifikacji za nami.

16:00

CLASSIFICATION: END OF Q2



There'll be no McLaren in Q3 for the first time since Spain #F1#BelgianGPpic.twitter.com/dp67TGcQAP — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

15:56 Grosjean, Norris, Stroll, Albon mają już wolne...

15:55

ELIMINATED - Q2



11 Grosjean

12 Norris

13 Stroll

14 Albon

15 Giovinazzi#F1#BelgianGPpic.twitter.com/i5PQyKeSnT — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

15:54 Leclerc łamie kolejną barierę. Jego czas to teraz 1:42.938.

15:51

Williams potwierdza, że to problem z silnikiem spalinowym. Zostanie wysłany do Brixworth, tak jak silnik Pereza. Coś czuję nerwówkę w mercedesie. Ciekawe jak to się odbije na trybach merca w kwalach. #elevenf1 — Michał Gąsiorowski (@mgtrojka) August 31, 2019

15:50 W Mercedesie zadowoleni. Do Ferrari im jednak trochę brakuje.

15:49

First Q2 runs in the bag and it’s P3 and P4 for the boys



Closer to the red team, but still more time to find! Keep it up, Team #BelgianGP#F1pic.twitter.com/FZ3NZDbODb — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) August 31, 2019

15:47 W drugiej części czasówki lideruje Leclerc - 1:43.376. Za nim Vettel (+0.130) i Hamilton (+0.216)

15:41 Dzisiaj jest ogień na torze w Belgii...

15:41

Close-up of the problem with Giovinazzi's Alfa, which resulted in an early end to Q1#F1#BelgianGPpic.twitter.com/TzX7iRixZ3 — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

15:39 W Alfa Romeo Racing mają czego żałować...

15:39

Problems for Antonio and he is out. What a shame...



Kimi qualified for #Q2. #BelgianGP — Alfa Romeo Racing (@alfaromeoracing) August 31, 2019

15:35 W drugiej części kwalifikacji nie zobaczymy Gasly'ego, Sainza, Kwiata, Russella, Kubicę i Giovinazziego, który był ósmy, ale jego bolid uległ awarii i też zaczął się palić.

15:33

CLASSIFICATION: END OF Q1



Confirmation of the eliminations



Carlos Sainz is out in Q1 for the first time since Round 1 of 2019 in Australia#F1#BelgianGPpic.twitter.com/u7D7bkyByC — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

15:31 Drugi w stawce jest Sebastian Vettel, ze stratą 0.522, a trzeci Max Verstappen (+1.035).

15:27 Charles Leclerc na prowadzeniu z czasem 1:43.587.

15:26

Impressive stuff from Charles Leclerc



He goes P1 with a 1:43.587



Six tenths quicker than Vettel (P2)



Over 1.5s faster than Bottas (P3)#F1#BelgianGPpic.twitter.com/6H7W3kshhZ — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

15:24 Silnik Kubicy spłonął...

15:23

Flames at the rear of Kubica's car



The marshals have extinguished it



We're still under a red flag early in Q1 #F1#BelgianGPpic.twitter.com/AAjNN2RfHA — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

15:23 Samochód Kubicy na początku mocno się dymił.

15:22

RED FLAG



Huge plumes of smoke coming from Robert Kubica's Williams



Session is halted with 12.59 to run in Q1#F1#BelgianGPpic.twitter.com/34HcG2vFNj — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

15:20 Mechanicy Hamiltona dokonali wielkiej rzeczy, naprawili bolid i mistrz świata już na torze.

15:19

The Mercedes mechanics have done it



Lewis Hamilton is on track in Q1 after his heavy crash in final practice earlier #F1#BelgianGPpic.twitter.com/qqssxSiQce — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

15:16 Samochód Kubicy jest już ściągnięty z toru.

15:16 O 15.15 wznowiono kwalifikacje.

15:08 Fatalny początek kwalifikacji w wykonaniu Roberta Kubicy. Jego silnik zaczął płonąć na torze zaraz na początku kwalifikacji. To pierwszy taki przypadek w samochodzie Williamsa w tym sezonie. Na szczęście Kubicy nic się nie stało i spokojnie opuścił bolid.

13:58 Źródło: EPA/STEPHANIE LECOCQ Hamilton nie ucierpiał, bolid tak

13:54

The moment final practice ended in the wall for Lewis Hamilton at Spa #F1#BelgianGPpic.twitter.com/M6Ar5O0I36 — Formula 1 (@F1) August 31, 2019

13:53 Wydarzeniem sobotniego treningu jest wypadek Lewisa Hamiltona, który stracił kontrolę nad pojazdem na jednym z zakrętów, a następnie wypadł z toru i uderzył w barierkę. Od razu powiadomił członków teamu, że nie odniósł żadnych obrażeń, i przeprosił ich za błąd. Po wypadku sędziowie na parę minut wstrzymali sesję treningową. Na szczęście kierowcy Mercedesa GP nic się nie stało, ale bolid został uszkodzony.









13:51 W piątkowych treningach delikatnie mówiąc nie było najlepiej...