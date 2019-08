Silnik spłonął, Kubica opanowany. "Zdarza się"

Pożar silnika w aucie Kubicy. Dublet Ferrari w kwalifikacjach Charles Leclerc z... czytaj dalej » RELACJA Z KWALIFIKACJI

Do defektu w maszynie Kubicy doszło już na początku czasówki. Minęło ledwie parę minut, odkąd wyjechał na tor Circuit de Spa-Francorchamps i musiał ze swojego bolidu uciekać.



Najpierw w aucie Williamsa, wzbogaconym przed tym weekendem o zupełnie nową jednostkę produkcji Mercedesa, pojawił się dym. Za chwilę Polak zjechał na boczny tor, a wtedy z silnika zaczęły buchać płomienie.



"Game over. Spektakularna awaria" - spuentowano w relacji z kwalifikacji na oficjalne stronie F1.



Video Robert Kubica's car catching fire in Q1 at Belgian Grand Prix! #BelgianGP#Formula1#F1pic.twitter.com/qIuez2TJNl — Sophia (@sophia_wrc) August 31, 2019





Kubica przyzwyczajony

Na szczęście polskiemu kierowcy nic się nie stało, opuścił bolid o własnych siłach, a ogień ugasiły służby techniczne.



Gdy stanął przed kamerą Eleven Sports, zachowywał spokój.

Źródło: Imago Najpierw z maszyny Kubicy buchnęły kłęby płomienie



- Zdarza się. Tak jest w sportach motorowych, takie rzeczy mogą się zdarzyć - skwitował zupełnie spokojnie, gdy zapytano go o najpoważniejszy defekt w jego bolidzie w tym sezonie.



- Co się zmieniło? Zmieniło się to, że nie przejechałem żadnego okrążenia - odparł z nieukrywaną ironią, gdy reporter próbował wycisnąć od niego informację o różnicy w bolidzie w porównaniu do poprzednich tygodni.



Dotąd samochody teamu Williams wyraźnie odstawały od reszty, Kubica i George Russell tracili do rywali po kilka sekund. Polak wielokrotnie narzekał na problemy ze swoim autem, ze sterownością i gorszymi osiągami na długich prostych. Pożaru jednostki napędowej do soboty w Belgii nie doświadczył.

Leclerc najszybszy

Kwalifikacje po paru minutach już bez Polaka dokończono. Pole position wywalczył reprezentant Monako Charles Leclerc z Ferrari. Drugi czas zanotował jego kolega z zespołu Niemiec Sebastian Vettel. Z drugiej linii pojadą kierowcy Mercedesa - obrońca tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton i Fin Valtteri Bottas.



Kubica niedzielny wyścig zgodnie z przepisami rozpocznie z alei serwisowej.