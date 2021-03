Wygrał kwalifikacje, zaatakował tortem

Verstappen na początku sezonu prezentuje doskonałą formę, był najszybszy na trzech oficjalnych treningach przed niedzielnym, inauguracyjnym sezon wyścigiem o Grand Prix Bahrajnu.

Nie miał sobie równych również w sobotniej "czasówce". Na koniec pofatygował się z tortem w ręku do Davida Coultharda, kiedyś znakomitego kierowcy, a dziś ambasadora Red Bulla. Szkot w sobotę świętuje 50. urodziny. Sentymentów nie było, na twarzy solenizanta wylądowało ciasto. Ale złości po nim widać nie było.



Max was very happy about being on pole and everything



But it was all about giving @therealdcf1 a birthday 'treat' #BahrainGP#F1pic.twitter.com/GWBxSpbFAE — Formula 1 (@F1) March 27, 2021





Broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton był drugi, a trzeci Fin Valtteri Bottas (obaj Mercedes), którzy w poprzednim sezonie zdobyli 15 pole position na 17 możliwych!

Fiasko Alfy Romeo

W Q2 odpadli zawodnicy zespołu Alfa Romeo, gdzie kierowcą testowym i rozwojowym jest Robert Kubica. Włoch Antonio Giovinazzi został sklasyfikowany na 12. pozycji, a Fin Kimi Raikkonen na 14.



Nie udał się pierwszy w karierze udział w walce o pole position synowi siedmiokrotnego mistrza świata Michaela Schumachera. Mick, reprezentujący barwy teamu Haas, zajął 19. miejsce, a jego partner Rosjanin Nikita Mazepin ostatnie, 20.



Jeśli pandemia COVID-19 nie pokrzyżuje organizatorom planów, będzie to najdłuższy sezon w historii, złożony z 23 wyścigów. Miał się rozpocząć już wcześniej w Australii, ale znów dał o sobie znać koronawirus i rywalizację w Melbourne przeniesiono na listopad.

KALENDARZ SEZONU 2021