Spektakularna wygrana Verstappena. Odebrał prowadzenie Leclercowi dwa okrążenia przed końcem Grand Prix Austrii

Leclerc długo jechał samotnie od samego startu. Na horyzoncie majaczył pierwszy w karierze triumf dla 21-letniego kierowcy Ferrari. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Wszystko przez rewelacyjnego Verstappena. Holender kilkanaście okrążeń przed końcem zwodów zaczął niesamowity atak z siódmego miejsca, bo start w jego wykonaniu był koszmarny, a ruszał przecież z drugiej pozycji.

Wspaniały pościg

Verstappen wyprzedził po drodze trzeciego Sebastiana Vettela i drugiego Bottasa. Został przed nim już tylko Leclerc. Przewaga kierowcy Ferrari nad rywalem z Red Bulla zaczęła gwałtownie topnieć. Dotychczasowy lider przyznał później, że nic nie mógł poradzić na degradację opon.



CLASSIFICATION - AUSTRIAN GRAND PRIX



Verstappen takes Honda's first win since 2006 - although stewards are looking at his lap 69 pass for the lead





Tymczasem holenderscy kibice z każdym udanym manewrem Verstappena podnosili na trybunach wrzawę jak podczas meczów piłki nożnej.

Ale nic w tym dziwnego. Verstappen jechał znakomicie. Pięć okrążeń przed metą przewaga Leclerca spadła poniżej sekundy. Wiadomo już było, że Holender podejmie prędzej czy później próbę ataku na pierwsze miejsce. Udało mu się dwa okrążenia przed końcem. Za pierwszym razem Leclerc jeszcze się obronił. Jednak w drugim ataku Verstappen wyprzedził rywala i zetknął się nawet z kołami w aucie monakijczyka. Stewardzi zajęli się tym manewrem, ale do ceremonii wręczenia nagród werdyktu nie wydali.







After a fierce fight, this is how @Max33Verstappen took the lead from Charles Leclerc



After a fierce fight, this is how @Max33Verstappen took the lead from Charles Leclerc

The incident is under investigation, with both drivers summoned to the stewards





Wielkie rozczarowanie

GP Austrii. Kubica ostatni, zwycięstwo Verstappena Max Verstappen z... czytaj dalej » - Zostawiam to sędziom. Wiem, jak czułem się w samochodzie. Okrążenie wcześniej zostawił miejsce przy wyjściu z zakrętu. Za drugim razem już tego nie zrobił i zostałem zmuszony do pojechania szeroko. Szkoda - powiedział wyraźnie rozczarowany Leclerc.

- To był fatalny start, myślałem, że jest koniec. Ale nasze tempo było wspaniałe po pit stopie. Po prostu ścigałem się, nie ma w tym nic złego. Jeśli to ma być zabronione, to jaki jest sens bycia w F1? - tak widział wszystko na mecie Verstappen, który na torze w Austrii wygrał wyścig również przed rokiem. To pierwsze zwycięstwo samochodu z silnikiem Hondy od 2006 roku.

Lider klasyfikacji generalnej Lewis Hamilton tym razem dojechał na piątym miejscu. Brytyjczyk z Mercedesa wygrał wcześniej sześć z ośmiu wyścigów. Pozostałe dwie wygrane zgarnął jego kolega z teamu Bottas, który w niedzielę był trzeci. W końcówce wyścigu Hamiltona zdołał jeszcze wyprzedzić Sebastian Vettel z Ferrari.

Robert Kubica dojechał na ostatnim miejscu. Partner polskiego kierowcy w zespole Williamsa George Russell był osiemnasty.

14 lipca Grand Prix Wielkiej Brytanii, dziesiąte zawody sezonu 2019.

Wyniki GP Austrii:

1. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 1.08,019

2. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) strata 2,724

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 18,960

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 19,610

5. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 22,805

6. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 1 okr.

7. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 1 okr.

8. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 1 okr.

9. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr.

10. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 1 okr.

11. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 1 okr.

12. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1 okr.

13. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1 okr.

14. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 1 okr.

15. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 1 okr.

16. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 1 okr.

17. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 1 okr.

18. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes) 2 okr.

19. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 2 okr.

20. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 3 okr.

Najszybsze okrążenie: Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) - 1.07,475

Klasyfikacja generalna kierowców (po 9 z 21 wyścigów):

1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes GP) 197 pkt

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes GP) 166

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull-Honda) 126

4. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 123

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 105

6. Pierre Gasly (Francja/Red Bull-Honda) 43

7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren-Renault) 30

8. Lando Norris (W. Brytania/McLaren-Renault) 22

9. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo-Ferrari) 21

10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 16

11. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 16

12. Kevin Magnussen (Dania/Haas-Ferrari) 14

13. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point-Mercedes) 13

14. Daniił Kwiat (Rosja/Toro Rosso-Honda) 10

15. Alexander Albon (Tajlandia/Toro Rosso-Honda) 7

16. Lance Stroll (Kanada/Racing Point-Mercedes) 6

17. Romain Grosjean (Francja/Haas-Ferrari) 2

18. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo-Ferrari) 1

19. George Russell (W. Brytania/Williams-Mercedes) 0

20. Robert Kubica (Polska/Williams-Mercedes) 0

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Mercedes GP 363 pkt

2. Ferrari 228

3. Red Bull-Honda 169

4. McLaren-Renault 52

5. Renault 32

6. Alfa Romeo-Ferrari 22

7. Racing Point-Mercedes 19

8. Toro Rosso-Honda 17

9. Haas-Ferrari 16

10. Williams-Mercedes 0