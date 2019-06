Kubica ostatni na treningu. Wyraźnie przegrał z kolegą

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kubica pod wrażeniem talentu Russella. "Brakuje mu najważniejszej rzeczy: samochodu" Podczas... czytaj dalej » Kubica w zeszłym roku trenował na torze w Spielberg, będąc rezerwowym w Williamsie. Teraz wrócił jako pełnoprawny kierowca. - To krótki tor, który wygląda na łatwy, ale wcale taki nie jest. Dobrze się tu jeździ, szczególnie dzięki zieleni wokół toru - opowiadał Polak, cytowany na oficjalnej stronie brytyjskiej ekipy.



W piątkowe przedpołudnie Kubica przejechał 28 okrążeń. Najszybsze pokonał w tempie 1:07.665. Do kolejnego w stawce George'a Russella, również reprezentującego barwy Williamsa, stracił 0.860 s.

Hamilton pokazał moc

Pierwszy trening zdominował Hamilton - 1:04.838. Za jego plecami uplasowali się Sebastian Vettel z Ferrari (+0.144 s) oraz kolega z zespołu Valtteri Bottas (+0.161 s).

Pecha pod koniec sesji miał Nico Hulkenberg. Niemiec uszkodził przednie skrzydło swojego Renault, a spora jego część znalazła się na torze.



RED FLAG



From bad to wurst over the kerbs for Hulkenberg



He leaves the left half of his front wing on track #AustrianGP#F1pic.twitter.com/Ar5KrubtD9 — Formula 1 (@F1) 28 czerwca 2019





Druga sesja treningowa rozpocznie się w piątek o godz. 15.



W sobotę odbędzie się trzeci trening (godz. 12). Po nim kierowcy przystąpią do kwalifikacji (godz. 15). Następnego dnia wyruszą do wyścigu (godz. 15.10). Relacje na żywo w eurosport.pl.

