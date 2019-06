Kubica i spółka znów na torze. Pierwszy trening w Austrii

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Właśnie pojawiły sięnowe informacje - pokaż

11:55

Prawdę napisali w przewodniku po Styrii: piękne tu widoki #ElevenF1pic.twitter.com/oatm6xMEma — Mikołaj Sokół (@SokolimOkiem) 28 czerwca 2019

11:52 Bottas wskakuje na pierwszą pozycję - 1:05.299.

11:43 Różnica między Kubicą i Russellem niewielka. Kierowców Williamsa dzieli 0.122 s.

11:36 Źródło: formula1.com Klasyfikacja po 36 minutach treningu

11:35

Calling all analysts - it's a three-way split for fastest sectors



60 minutes of FP1 to go#AustrianGP#F1pic.twitter.com/ZP2BUwi7Iv — Formula 1 (@F1) 28 czerwca 2019

11:30 Zmiana na prowadzeniu. Verstappen wykręcił czas 1:06.100, a strata Kubicy wynosi 2.506 s. Polak obecnie zamyka stawkę.

11:26 Kubica traci do lidera sporo - prawie 3,5 sekundy.

11:24 Na razie dominują bolidy Ferrari. Pierwszy jest Vettel - 1:06.160, a za jego placami czai się Leclerc (+0.009).

11:22 A Daniel Ricciardo solidnie szykuje się do jazdy.

11:22

When you promised not to be dramatic in FP1 but...#AustrianGP#F1pic.twitter.com/91GmYLbQXS — Formula 1 (@F1) 28 czerwca 2019

11:16 Valtteri Bottas w nie najgorszym nastroju.

11:16

When they tell you it's time to drive your F1 car #AustrianGP#F1pic.twitter.com/jO80L3OnAF — Formula 1 (@F1) 28 czerwca 2019

11:14 Charles Leclerc z Ferrari podkręcił tempo - 1:06.169. Wyprzedza obecnie czterech kierowców: Gasly'ego, Sebastiana Vettela, Lando Norrisa oraz Sainza.

11:10 George Russell gotowy do jazdy.

11:06 Pierre Gasly (Red Bull) znacznie szybciej pojechał od Hiszpana - 1:08.299.

11:04 Carlos Sainz z McLarena pierwszym zawodnikiem ze zmierzonym czasem okrążenia - 1:14.185.

11:00 Zielone światło. Jako pierwszy na tor wyjechał Max Verstappen (Red Bull), ubiegłoroczny zwycięzca GP Austrii.

10:58 W garażu Williamsa praca wre.

10:52

It's a sunny day in Spielberg and the tarmac's already warming up nicely for FP1 #AustrianGP#F1pic.twitter.com/HTzAi6rr2i — Formula 1 (@F1) 28 czerwca 2019

10:48

A hot lap of Austria takes barely a minute to complete



Take a look at the #AustrianGP numbers that matter in just 6️0️ seconds, with our handy stats guide for Spielberg pic.twitter.com/3hEAULmQhi — Formula 1 (@F1) 27 czerwca 2019

10:47 Robert Kubica przyznał, że lubi ścigać się w Austrii. Poprzednio startował tu w 2003 roku jako kierowca Formuły 3. W zeszłym roku wziął udział w sesji treningowej F1 przed Grand Prix, będąc wówczas rezerwowym ekipy Williams. - To krótki tor, który wygląda na łatwy, ale wcale taki nie jest. Rywalizacja w dwóch tygodniach z rzędu to intensywny czas dla teamów, ale jesteśmy na to przygotowani. W zeszłym roku runda w Austrii była drugą z trzech w kolejnych tygodniach. Dobrze się tu jeździ, szczególnie dzięki zieleni wokół toru - wyjaśnił polski kierowca, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Williamsa.

10:47 Źródło: Małgorzata Latos, Maria Samczuk/PAP Formuła 1: Grand Prix Austrii 2019