Ostatni trening za Kubicą. Nie było gorszych

Kubica, dla którego niedzielny wyścig ma być ostatnim w Williamsie, a być może także w karierze, najgorszy czas zanotował również w piątek na drugim treningu na torze Yas Marina. Podczas pierwszego był 18. W sobotę stracił do najszybszego Verstappena 3,293 s. Kubica wolny na pierwszym treningu. Williams ma problem z drugim kierowcą Robert Kubica z... czytaj dalej »

Przerwana dominacja

Holender przerwał sobotnią wygraną dominację Valtteriego Bottasa z Mercedesa. Fin był najszybszy na obu piątkowych treningach. Sobotni ukończył na trzeciej pozycji. Fin w niedzielę wystartuje jednak na końcu stawki - to kara za wymianę silnika.

Za zwycięzcą znalazł się pewny już tytułu mistrzowskiego Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa.

Oba ostatnie miejsce miejsca zajęli kierowcy Williamsa. Partner Polaka z teamu - Brytyjczyk George Russell - uzyskał czas o 2,640 gorszy od Holendra.

Kwalifikacje do ostatniego wyścigu w sezonie rozpoczną się o godzinie 14 czasu polskiego, a niedzielne zawody o 14.10.

Hamilton po raz piąty?

Wyścig w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbędzie się po raz jedenasty. Cztery zwycięstwa ma w dorobku Hamilton (2011, 2014, 2016, 2018), trzy razy wygrał Sebastian Vettel (2009, 2010, 2013), a po jednym zanotowali Fin Kimi Raikkonen (2012), Niemiec Nico Rosberg (2015) i Bottas (2017) .



W Abu Zabi kierowcy jeżdżą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Start odbywa się jeszcze przed zachodem słońca, a finisz zaplanowany jest po zapadnięciu zmroku, przy sztucznym świetle.