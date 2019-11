Poleciały iskry na treningu. "Dziwaczna kolizja"

Robert Kubica po krótkiej przerwie wróci wkrótce do walki o punkty mistrzostw świata. Sam przyznaje jednak, że będzie o nie trudno. - Straty, jakie mamy do innych, są znaczne. Zniwelować je będzie bardzo trudno - powiedział polski kierowca przed kamerą TVN24.

Formuła 1 finiszuje. W niedzielę kierowcy pojadą ostatni raz w tym sezonie. Okoliczności przyrody są wyjątkowe. Tor Yas Marina wygląda jak z bajki, połączony jest z nowoczesnym portem, w którym zakotwiczone są nieziemskie jachty należące do najbogatszych z najbogatszych. Do tego na termometrach 25 stopni Celsjusza, bo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich panuje iście letnia aura.

Źródło: Getty Images Tor Yas Marina w pełnej krasie

O trzecie miejsce

Niby wszystko jest wiadomo. Tytuł zgarnął Lewis Hamilton, wicemistrzostwo zaklepał jego kolega z Mercedesa Bottas. Ale ciągle zagadką pozostaje pozycja numer trzy na koniec sezonu. Liczą się już tylko dwaj zawodnicy - trzeci w klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen (Red Bull), który zgromadził 260 punktów i czwarty Charles Leclerc (Ferrari) - 249.

Aktualnie piąty, czterokrotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari) ma 230 punktów, ale jest bez szans na podium.

Bottas narzekał, później się przyznał

W piątek błyszczał jednak Bottas. Był najszybszy rano i po południu. Co z tego. Na ostatni wyścig sezonu otrzymał od zespołu nowy silnik, stąd bez względu na czasy na treningach i w kwalifikacjach ruszy w niedzielę z szarego końca.



Najpierw o 0,5 s okazał się szybszy od Verstappena, później o 0,3 od Hamiltona. Na koniec drugiej sesji zaliczył niezapowiadaną przygodę, gdy zderzył się z Romainem Grosjeanem z teamu Haas.



Fin próbował wyprzedzić go po wewnętrznej, Grosjean nie zamierzał ułatwić rywalowi zadania i doszło do stłuczki. Oba samochody mocno obróciło, na tor poleciały iskry.

Romain Grosjean Valtteri Bottas



Grosjean collides with Bottas as the Finn overtakes on the inside into Turn 11#AbuDhabiGP#F1pic.twitter.com/IuqJLCTj00 — Formula 1 (@F1) November 29, 2019

- Nie zostawił mi miejsca - skarżył się Bottas.



"Dziwaczna kolizja" - podsumował zajście Andrew Benson, ekspert od F1 w BBC.

Źródło: Getty Images Hamilton i Bottas zdominowali tegoroczne mistrzostwa świata



Sędziowie wezwali obu kierowców na dywanik. Bottas wziął na siebie odpowiedzialność, posypał głowę popiołem, przyznał, że wszystkiemu winna była jego nieostrożność. Skończyło się na reprymendzie.

Podczas drugiego treningu Kubica stracił do Bottasa 4,199 s, natomiast prawie sekundę do swojego partnera z teamu Williamsa - Brytyjczyka George'a Russella. Polak miał ostatni czas.



Wcześniej był osiemnasty i okazał się szybszy od od Australijczyka Daniela Ricciardo (Renault) oraz Russella.



Być może w Abu Zabi wyjaśni się sportowa przyszłość Kubicy, który po roku startów rozstaje się z teamem Williams. Polak już wcześniej zapowiedział, że odchodzi z brytyjskiej ekipy. Zastąpi go Kanadyjczyk Nicholas Latifi.



Spekuluje się, że w kolejnym roku ma być kierowcą testowym i rezerwowym teamu Racing Point. O zatrudnienie Polaka w tej roli stara się też zespół Haas.



FP1 CLASSIFICATION@ValtteriBottas tops the charts, in an all @MercedesAMGF1 and @redbullracing top four#AbuDhabiGP#F1pic.twitter.com/seoSD4ZyM8 — Formula 1 (@F1) November 29, 2019