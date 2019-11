Kubica wolny na pierwszym treningu. Williams ma problem z drugim kierowcą

Niedzielny wyścig w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich zakończy sezon 2019 w F1. Będzie również ostatnim dla Kubicy w roli kierowcy Williamsa. Co dalej z karierą Polaka?



Kubica się żegna. "Może to być mój ostatni wyścig w Formule 1" Robert Kubica... czytaj dalej » - Nie będzie mnie tu w przyszłym roku, może to być mój ostatni wyścig w Formule 1. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, ale to najbardziej prawdopodobny scenariusz - oświadczył w materiale wideo opublikowanym w czwartek przez brytyjski team.



Na rok 2020 wszystkie fotele w ekipach F1 są zajęte. Możliwe, że Kubica zostanie w królewskiej serii wyścigowej jako zawodnik rezerwowy w którymś z zespołów - Racing Point albo w Haasie. Bardzo prawdopodobne, że tę funkcję będzie łączył ze startami w klasie DTM.

Kubica szybszy od chorego Russella

Kubica w pierwszej piątkowej sesji treningowej pokonał 21 okrążeń - najszybsze w tempie 1:40.792. Był to 18. rezultat w stawce.



Niespodziewana ocena sezonu szefowej Kubicy. "Zeszły rok był dla nas gorszy" Claire Williams w... czytaj dalej » Z kolei George Russell, drugi z kierowców Williamsa, zanotował ostatni, 20. wynik - 1:41.362. Fachowy magazyn "Autosport" poinformował, że Brytyjczyk jest chory, ale dostał zgodę od lekarzy na jazdę w pierwszym treningu. Jeśli nie zdąży się wykurować, możliwe, że zastąpi go w bolidzie Siergiej Sirotkin. Rosjanin, pełniący obecnie rolę kierowcy testowego w ekipach Renault i McLaren, w poprzednim sezonie ścigał się w barwach Williamsa.



Miejsca Russella nie może zająć Nicholas Latifi, który w czwartek został ogłoszony kierowcą wyścigowym Williamsa na sezon 2020. Kanadyjczyk, startujący równolegle w Formule 2, nie ma jeszcze superlicencji, nazywanej "formułowym prawem jazdy".



Na torze Yas Marina Circuit najszybszy był Bottas - 1:36.957. Za jego plecami uplasowali się Max Verstappen z Red Bulla (+0.535 s) i reprezentujący Mercedesa Lewis Hamilton (+0.634 s).



FP1 CLASSIFICATION@ValtteriBottas tops the charts, in an all @MercedesAMGF1 and @redbullracing top four#AbuDhabiGP#F1pic.twitter.com/seoSD4ZyM8 — Formula 1 (@F1) November 29, 2019





Problemy Ricciardo i Vettela

Pecha miał Daniel Ricciardo z Renault. Pół godziny przed końcem w jego bolidzie doszło do awarii silnika. Sesja została na kilkanaście minut przerwana. Australijczyk na tor już nie wrócił i nie mógł poprawić swojego czasu. Był 19.



RED FLAG



Daniel Ricciardo pulls over with an oil leak, and the session is stopped#AbuDhabiGP#F1pic.twitter.com/17f9Q9VGK2 — Formula 1 (@F1) November 29, 2019





W samej końcówce w poślizg wpadł jeszcze Sebastian Vettel. Jego Ferrari uderzyło w bandę, Niemcowi, który ostatecznie zajął piąte miejsce, nic się nie stało.