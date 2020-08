Idealna strategia, genialny Verstappen. Mercedes przechytrzony pierwszy raz w sezonie

W programie "Okno na sport" Robert Kubica wypowiedział się na temat powrotu do prawdziwego ścigania. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

Na pole position swój bolid ustawił Bottas, a za nim startował Hamilton i sensacyjnie Nico Hulkenberg, który w samochodzie Racing Point zastąpił zakażonego koronawirusem Sergio Pereza. Verstappen ruszał za całą tą trójką, ale co okazało się kluczowe, on - jako jedyny z czołówki - miał zainstalowaną twardą mieszankę opon.

Bezbłędny od startu do mety

Kubica daleko, kolega z zespołu tuż przed nim Robert Kubica,... czytaj dalej » Holender poradził sobie z Hulkendbergiem już na pierwszych metrach. Z zespołowego radia słyszał, by oszczędzał opony, ale on wiedział, że to jest ten dzień, kiedy może realnie zagrozić Mercedesom. I parł do przodu jak natchniony. Był piekielnie szybki, a przy tym wszystkim potrafił zadbać o ogumienie.

W Mercedesie zaczęła się panika. Czy Verstappen pojedzie tylko na jeden pit stop - zastanawiali się. W Red Bullu rzeczywiście taki pomysł był, ale ostatecznie nie doszło do jego realizacji. W aucie 22-latka na moment zainstalowano pośrednią mieszankę, by szybko wrócić do twardej. Po dwóch zmianach Verstappen znalazł się na czele stawki i do końca wyścigu kontrolował sytuację.

W pogoń próbował rzucić się jeszcze Hamilton, który w samej końcówce dysponował świeżym ogumieniem, ale o realnej walce mowy nie było. Tym razem to Verstappen jechał w swojej własnej lidze.

Po raz kolejny w sezonie małego cudu dla Ferrari dokonał Charles Leclerc. Monakijczyk ruszył z ósmego pola i zrobił więcej niż pozwalał mu na to samochód. W efekcie skończył na czwartym miejscu.

Verstappen jest absolutnym królem Grand Prix 70-lecia. To on jako pierwszy w sezonie złamał hegemonię Mercedesa i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej.

Punkt za najszybsze okrążenie trafiło do Hamiltona, który stając 155. raz w karierze na podium, wyrównał rekord Michaela Schumachera.

Kolejny wyścig - o Grand Prix Hiszpanii - odbędzie się 16 sierpnia.