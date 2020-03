Rewolucyjny krok w Formule 1. Kierowcy pojadą w wirtualnych wyścigach

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Sezon Formuły 1 miał wystartować w połowie marca w Melbourne. Przez pandemię koronawirusa, który wykryto także u pracowników F1, Grand Prix Australii odwołano.



Zespoły Formuły 1 oferują technologiczną pomoc w walce z koronawirusem Formuła 1 rusza... czytaj dalej » Na późniejsze terminy - wciąż nieznane - przełożono wyścigi w Bahrajnie, Chinach, Holandii, Hiszpanii, Wietnamie. 19 marca poinformowano natomiast, że nie przełożone, a odwołane zostaje Grand Prix Monako, co oznacza, że impreza nie odbędzie się po raz pierwszy od roku 1954.

Zdalna rywalizacja w weekendy wyścigowe

Wobec pandemii, F1, jak niemal wszystkie inne dyscypliny sportu, jest bezradna. Ale akurat w jej przypadku udało się znaleźć rozwiązanie, które da namiastkę prawdziwej rywalizacji.



W piątek za pośrednictwem oficjalnej strony Formuły 1 poinformowano o wprowadzeniu nowej serii wirtualnych wyścigów Grand Prix F1 Esports. Weźmie w niej udział duża część kierowców stanowiących aktualne składy teamów F1.

Jak wytłumaczono, ma to umożliwić fanom śledzenie rywalizacji mimo trudnej sytuacji na całym świecie. Wirtualne wyścigi będą odbywać się w każdy weekend, w który zaplanowane były rzeczywiste zawody. Seria wystartuje w najbliższą niedzielę 22 marca i potrwa co najmniej do maja.

Źródło: Getty Images Lewis Hamilton martwi się o zdrowie pracowników F1 i kibiców

Środki bezpieczeństwa

Do rywalizacji staną gwiazdy Formuły 1 oraz najlepsi gracze, których nazwiska dopiero zostaną ogłoszone. Uczestnicy będą komunikować się i rywalizować zdalnie.



W serii wykorzystana zostanie oficjalna gra komputerowa F1 2019, której producentem jest Codemasters. Transmisje prowadzone będą za pośrednictwem oficjalnej strony F1 oraz w mediach społecznościowych - na Twitchu, Youtubie oraz Facebooku.



- Jesteśmy szczęśliwi, że możemy przynieść fanom lekką ulgę w postaci wirtualnego GP F1 Esports. Mamy nadzieję, że w ten sposób zrekompensujemy brak regularnych wydarzeń sportowych - zaznaczył dyrektor do spraw cyfrowych inicjatyw biznesowych i e-sportu, Julian Tan.