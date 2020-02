"Chcemy chronić zdrowie". Grand Prix Chin odwołane

Już wcześniej media spoza Chin informowały, że odwołanie kwietniowego wyścigu jest niemal przesądzone. Rywalizacja miała się odbyć 19 kwietnia w Szanghaju i być czwartą rundą mistrzostw świata.

FIA nie chce jej całkowicie skreślać z kalendarza, dlatego w środę postanowiono, że nowy termin zostanie ustalony, kiedy sytuacja w Azji się unormuje. Na razie trudno jest znaleźć odpowiedni termin.

Zagrożone także Grand Prix w Wietnamie

"W ten sposób chcemy chronić zdrowie wszystkich uczestników Grand Prix. Wyścig odbędzie się w późniejszym terminie, gdy sytuacja w Chinach się polepszy" - napisano w oficjalnym komunikacie.



The 2020 #ChineseGP will be postponed due to the coronavirus outbreak



F1 and the FIA have accepted a request from the promoter to postpone the event



We will continue to monitor the situation and assess potential alternative dateshttps://t.co/0VImeMSxlV — Formula 1 (@F1) February 12, 2020





Wątpliwa jest także premiera Grand Prix w Wietnamie. Stolica kraju Hanoi, gdzie ma się odbyć wyścig 5 kwietnia, leży jedynie 150 km od granicy z Chinami.

Po raz ostatni wyścig Formuły 1 odwołany był w 2011 roku. Wówczas z powodów politycznych nie odbyła się rywalizacja w Bahrajnie, która miała otworzyć sezon. Start tradycyjnie w Australii, jeden nowy wyścig. Kalendarz sezonu 2020 w Formule 1 Pierwszy wyścig w... czytaj dalej »

Już ponad tysiąc zgonów

Epidemia zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa wybuchła w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych w Chinach potwierdzono dotychczas ponad 44 tys. przypadków zakażenia i ponad tysiąc zgonów spowodowanych wirusem.

Chińskie władze niemal odcięły od świata liczący 11 mln mieszkańców Wuhan i wprowadziły ograniczenia w przemieszczaniu się w szeregu okolicznych miast.

Wirus przedostał się jednak poza granice Chin. Dotychczas ponad 500 przypadków potwierdzono w kilkunastu innych państwach.



Sezon Formuły 1 ma rozpocząć się 15 marca w australijskim Melbourne.