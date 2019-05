Ekipa Kubicy pewna przełamania. "Mamy wiele ekscytujących części do testowania"

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Niełatwy pierwszy start po powrocie do F1. Kubica na mecie...

Niełatwy pierwszy start po powrocie do F1. Kubica na mecie był...

Kolega Kubicy zapowiada zmiany. "Mamy kilka małych usprawnień" Brytyjski... czytaj dalej » Ostatnie Grand Prix Azerbejdżanu dla Williamsa była bardzo pechowe.

Już na pierwszym piątkowym treningu na uszkodzonej pokrywie studzienki kanalizacyjnej podwozie mocno uszkodził Russell. Dzień później w kwalifikacjach na wąskiej szykanie mocno przód auta rozbił o bandę Kubica.

Będą testować wiele rzeczy

Zawodnicy wystartowali w wyścigu głównym, ale zespół miał problem, bo znów brakowało części zamiennych. Ten kłopot występuje od początku sezonu. Teraz ma być ponoć o wiele lepiej.

W Hiszpanii w końcu wszystko ma działać tak jak trzeba.

- Warunki pogodowe w Barcelonie będą inne niż te, które zastaliśmy tam podczas zimowych testów. W tym miejscu nadal bardzo popularne jest sprawdzanie nowych elementów i przedstawianie kolejnych ulepszeń. W poprzedni wyścigowy piątek w Baku nie udało nam się sprawdzić wielu rzeczy. Teraz chcemy to zrobić w Hiszpanii. Będziemy mieli szansę wszystko przetestować. Pierwszego dnia na torze skoncentrujemy się na elementach, które można szybko poprawić i od razu zastosować w sobotę oraz niedzielę. Potem skupimy się na kolejnych sprawach. W poniedziałek i we wtorek będziemy mieli testy na tym samym obiekcie. To dla nas bardzo korzystna sprawa – powiedział inżynier wyścigowy ROKiT Williams Racing Dave Robson. Auta zespołu będą wyposażone m.in. w nowe opony, które powinny poprawić ich właściwości jezdne.

- Od momentu powrotu z Azerbejdżanu w Grove wykonaliśmy fantastyczną pracę. Chodziło o to, aby odzyskać zniszczone elementy i pozyskać nowe. Udało się przygotować wszystko na czas i w Barcelonie nie będzie problemów z częściami – dodał członek brytyjskiej ekipy.

- Jestem zachwycony, że wrócę na tor w Barcelonie. Tam w poprzednim sezonie wygrałem zmagania w Formule 2. Mamy teraz wiele ekscytujących części do testowania w tym miejscu. Mam nadzieję, że dzięki temu pójdziemy w dobrym kierunku i tak już pozostanie do końca sezonu. Chciałbym, aby to były pozytywne kroki, które sprawią, że będziemy teraz prezentować się zupełnie inaczej niż na początku – powiedział Russell.

W piątek na torze pod stolicą Katalonii dwie sesje treningowe, dzień później jazdy próbne oraz kwalifikacje. W niedzielę zmagania o Grand Prix Hiszpanii.