"Mercedes wycofa się z F1, Hamilton wybierze Ferrari". Ekspert przewiduje rewolucję

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Zespół futbolu amerykańskiego New England Patriots wypożyczył swój prywatny samolot, aby przetransportować z Chin do USA milion maseczek potrzebnych służbom medycznym walczącym z epidemią koronawirusa. Maszyna wylądowała w czwartek w Bostonie.

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Piętnastu kibiców kolumbijskiego zespołu Deportivo Independiente Medellin utknęło w Argentynie. Wszystko z powodu zakazu przekraczania granic w związku z epidemią koronawirusa. Po odwołaniu starcia z Boca Juniors kibice chcieli wrócić do domu, ale nie otrzymali na to zgody. Obecnie znajdują się w hotelu F.A.T.S.A. w Buenos Aires.

"Bild" opublikował pełny kalendarz sezonu Formuły 1. "Dobrze poinformowane źródła" Pierwszy wyścig... czytaj dalej » Choć w 2005 roku Irlandczyk sprzedał zespół Jordan, który obecnie znany jest pod nazwą Racing Point F1, to nadal ma znakomite kontakty. To właśnie on jako pierwszy poinformował w 2009 roku, że Michael Schumacher wróci do ścigania w barwach Mercedesa. To również on przewidział, że Lewis Hamilton w 2012 roku zamieni McLarena na Mercedesa.

Teraz 72-latek podzielił się kolejnymi zaskakującymi nowinami w rozmowie z niemiecką stacją Sport1. Jeśli wierzyć jego słowom, po zakończeniu obecnego sezonu dojdzie do prawdziwej rewolucji w F1.

Stroll chce być mistrzem świata

- Świat nie tylko zmienił się całkowicie z powodu koronawirusa, ale zmieniły się również wartości. Wysoko na liście znajduje się ekologia i rzeczy z tym związane. Dlatego szefowie korporacji muszą wszystko przemyśleć – powiedział Jordan.

- Jestem przekonany, że tacy producenci jak Mercedes, Honda i może Renault zakończą swoją przygodą w F1 w ciągu najbliższych dwóch lat. Zwłaszcza Mercedes, bo nie może zrobić już nic więcej. Wygrali wszystko. W tych okolicznościach, nie zostało im nic do osiągnięcia. Sprzedadzą swój zespół, być może nabywcą będzie Lawrence Stroll, który chce wraz z synem zdobyć mistrzostwo świata w barwach Astona Martina. Trudno będzie to osiągnąć z zespołem Racing Point – podkreślił.

Co dalej z niemieckim gigantem? – Prawdopodobnie powrócą do mocniejszej współpracy z McLarenem, tak jak wcześniej. Trzeba pamiętać, że ceny ropy spadają, więc koncerny naftowe nie mogą sobie pozwolić na gigantyczne inwestycje. Petronas także będzie musiał się wycofać. To sprawi, że w budżecie pojawi się ogromna dziura – zwraca uwagę Jordan, mając na myśli problemy głównego sponsora Mercedesa.

Hamilton do Ferrari

Który zespół za żadne skarby nie zrezygnuje z rywalizacji w F1, a na pewno nie w najbliższym czasie? – Ferrari. Z nimi jest inaczej. Krew F1 pływnie w ich żyłach, więc nie ma o czym dyskutować. Ewentualne groźby rezygnacji, to tylko ostrzegawcze strzały. W przyszłości Ferrari, Red Bull i prawdopodobnie McLaren-Mercedes ponownie będą filarami F1 – twierdzi Jordan.

Zmiany dotyczą również kierowców. Jego zdaniem Niemiec Sebastian Vettel w 2021 roku trafi do McLarena, natomiast Hamilton zasiądzie w bolidzie ekipy z Maranello.

- Lewis przejdzie do Ferrari. Tylko Włochów stać na jego pensję i wszyscy wiedzą, że jest jej wart – zakończył.