Kontrowersyjny pomysł doradcy Red Bulla. Chciał obozu z koronawirusem

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

Były szef F1 apeluje: odwołać sezon, to jedyne bezpieczne rozwiązanie Publicznie... czytaj dalej » - To wszystko młodzi, silni mężczyźni o naprawdę dobrym zdrowiu - powiedział Marko w rozmowie z austriacką telewizją ORF. - Moglibyśmy pokonać - mentalnie i fizycznie - ten nieco martwy czas na zorganizowanym przez zespół obozie. To byłaby idealna okazja na infekcję - przekonywał.

Jego zdaniem kierowcy austriackiej stajni byliby w ten sposób naturalnie uodpornieni i przygotowani na ewentualne nawroty epidemii. Zespołowi natomiast dawałoby to szanse skuteczniejszego przygotowania do mistrzostw, kiedy związane z epidemią ograniczenia znikną i sezon będzie mógł się w końcu rozpocząć.

"Korona obóz" nie wzbudził entuzjazmu

Mimo przekonania o słuszności swojego pomysłu Marko przyznał, że nie został on dobrze przyjęty przez pozostałych członków ekipy i ostatecznie został porzucony.

Z powodu pandemii koronawirusa sezon Formuły 1 został zawieszony przynajmniej do czerwca. Kierowcy trenują w swoich domach i rywalizują w wirtualnych wyścigach.

Szybko rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa była przyczyną odwołania lub zawieszenia niemal wszystkich rozgrywek sportowych na świecie, w tym wyścigów Formuły 1. Chorobą dotychczas zostało zakażonych ponad 730 tys. osób, z czego prawie 35 tys. zmarło. 154,5 tys. zakażonych wyzdrowiało.