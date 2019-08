Kubica straci miejsce w Williamsie? "Jego talent uległ zniszczeniu"

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Do Hiszpanii Williams przywiózł kilka poprawek do swojego samochodu, ale to wciąż za mało. Robert Kubica i George Russell kończyli oba piątkowe treningi na ostatnich miejscach. Jakby tego było mało, w bolidzie Polaka pojawiły się problemy z jednostką napędową. W piątek najszybszy był Valtteri Bottas (Mercedes). W sobotę odbędzie się trzecia sesja treningowa oraz kwalifikacje, w niedzielę zostanie rozegrany wyścig.

Kubica może mieć ambiwalentne odczucia. Z jednej strony latami walczył o powrót do ukochanej F1, z drugiej - dostał od Williamsa bolid, który nie pozwala mu na walkę z kimkolwiek. No może poza, kolegą z teamu Georgem Russellem.

W miniony weekend Polak wykorzystał loteryjne warunki na torze Hockenheim i sensacyjnie sięgnął po punkt za zajęcie dziesiątego miejsca. Tego mało kto się spodziewał, ale nawet tak pozytywne zaskoczenie, zdaniem Renckena, nie wpływa na jego pozycję.

"Potrzebny kierowca z potężnymi pieniędzmi"

Osiem lat, osiem miesięcy i czternaście dni. Kubica pobił rekord Formuły 1 Nie dość, że... czytaj dalej » Dziennikarz dobrze zorientowanego w realiach F1 portalu twierdzi, że w sezonie 2020 Kubica miejsca w bolidzie Williamsa może już nie znaleźć. I to mimo, że podpisał kontrakt typu 1+1 (z opcją przedłużenia). - Polak pokazuje to, czego wielu w padoku się spodziewało - jego niezwykły talent uległ zniszczeniu, czy to wskutek obrażeń po wypadku w samochodzie rajdowym, czy długiej przerwie w ściganiu w Formule 1 - wypalił Rencken.

Dziennikarz wbił Polakowi szpilkę, ale jak dodał, to nie postawa na torze będzie decydująca. - Problemem Williamsa jest to, że na jednym z foteli potrzebuje kierowcy z potężnymi pieniędzmi, a nie jestem pewien, że będzie to Kubica - stwierdził i momentalnie podsunął kandydata do jazdy dla ekipy z Grove.

Tym ma być Nicolas Latifi, który posiada zaplecze w postaci bajecznie bogatego ojca. - W tym roku podniósł swój poziom. Wygrał dwa wyścigi w F2 i jest obecnie drugi w klasyfikacji generalnej cyklu - zauważył Rencken.

Belg zupełnie nie bierze pod uwagę, że miejsce w błękitnym bolidzie mógłby stracić Russell. - Udowodnił, że zasługuje na szansę, mimo że nie ma żadnych szans na walkę o wysokie miejsca - stwierdził.

Renckenowi jest z Kubicą wyraźnie nie po drodze. Już w trakcie trwającego sezonu, po jednym z kolejnych nieudanych wyścigów, zapytał Polaka, czy dokończy sezon w F1. - Nie wiem, ty mi powiedz. Głupie pytanie, głupia odwiedź - odparł wtedy zirytowany Kubica.