Drastyczne kroki po publikacji "wywiadu" z Schumacherem

Niemiecki magazyn opublikował "wywiad" i dopiero na końcu tekstu ujawnił, że został on wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Miała to być pierwsza rozmowa z Schumacherem od wypadku na nartach, któremu uległ pod koniec 2013 roku we francuskich Alpach i wskutek którego doznał urazu wewnątrzczaszkowego.

W artykule znalazły się cytaty przypisywane legendarnemu kierowcy Formuły 1 i odnoszące się do jego życia rodzinnego od czasu wypadku, a także stanu zdrowia. Zrobili "pierwszy wywiad z Schumacherem". Prawda okazała się oburzająca Skandal w związku... czytaj dalej »

Jakby tego było mało, magazyn zapowiedział swoje najnowsze wydanie, umieszczając, oprócz zdjęcia Schumachera, krzykliwe nagłówki: "Światowa sensacja" i "Pierwszy wywiad".

"Artykuł nigdy nie powinien się ukazać"

Sprawa wywołała oburzenie nie tylko czytelników, ale i innych mediów. Jak poinformowała w mailu do agencji AFP rzeczniczka Schumacherów Sabine Kehm, w związku z wywiadem rodzina niemieckiego kierowcy ma podjąć kroki prawne.

Po kilku dniach gazeta przyznała się do błędu. Największe konsekwencje wyciągnięto wobec redaktor naczelnej "Die Aktuelle" Anne Hoffmann. Dziennikarkę, która pracowała w redakcji od 2009 roku, zwolniono ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym.

Ponadto wydawnictwo przeprosiło rodzinę kierowcy. "Ten niesmaczny i wprowadzający w błąd artykuł nigdy nie powinien się ukazać. W żaden sposób nie spełnia standardów dziennikarskich, jakich my i nasi czytelnicy oczekujemy od wydawcy takiego jak Funke" - pisze w oświadczeniu dyrektor wydawnictwa Bianca Pohlmann.

W tak zwanym wywiadzie dla magazynu Schumacher rzekomo powiedział: - Moje życie całkowicie się zmieniło po wypadku. To był straszny czas dla mojej żony, dzieci i całej rodziny. Dopiero na końcu tekstu stało się jasne, że odpowiedzi pochodzą od chatbota AI.

"Co prywatne, to prywatne"

Od czasu wypadku 54-letni Schumacher nie pokazywał się publicznie. Nie publikowano też prawie żadnych wiadomości na temat jego stanu zdrowia.



Jeden z najbardziej utytułowanych kierowców w historii Formuły 1, siedmiokrotny mistrz świata, opuścił szpital w Grenoble prawie pół roku po wypadku, a we wrześniu 2014 roku został przewieziony do swojego domu w szwajcarskiej miejscowości Gland.



Pod koniec 2021 roku Schumacher nadal tam przebywał, gdy wyemitowano film dokumentalny o nim, z pierwszymi autoryzowanymi wypowiedziami rodziny na jego temat.



- On zawsze powtarzał: Co prywatne, to prywatne. Michael zawsze nas chronił, a teraz my chronimy Michaela - oświadczyła w filmie jego żona Corinna Schumacher.



Ich 24-letni syn Mick, również startujący w Formule 1, jest obecnie kierowcą rezerwowym w Mercedesie, zespole, w którym jego ojciec zakończył karierę w październiku 2012 roku.