Kłótnia o Kubicę. "Absurdalny komentarz"

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

"Powrót Kubicy to nie jest dobry sygnał dla Formuły 1" Powrót Robert... czytaj dalej » Kanadyjczyk ma na koncie 163 starty w F1. W 1997 roku został mistrzem świata w bolidzie Williamsa. Po zakończeniu kariery z wielką ochotą krytykuje wszystko i wszystkich.

Villeneuve szczególnie upodobał sobie Kubicę. Uaktywnił się, kiedy nasiliły się informacje o możliwym powrocie Polaka do wyścigów.

- Który kierowca dostał szansę powrotu po dziewięciu latach? Żaden. Pod koniec swojej kariery (w 2010 roku) Kubica już nie radził sobie z Witalijem Pietrowem. Wygrał jeden wyścig jak Pastor Maldonado, ale co zrobił więcej? - dopytywał w trakcie poprzedniego sezonu.

"Osoba z niepełnosprawnością"

Niedawno znów sobie przypomniał o istnieniu Polaka. - To nie jest dobre dla dyscypliny, że może w niej rywalizować osoba z niepełnosprawnością, bo tak to trzeba nazwać. Niech Kubica startuje w innych seriach, ale F1 powinna być trudna i praktycznie nieosiągalna. Powrót Roberta to nie jest dobry sygnał - ogłosił Kanadyjczyk.

Kubica kontynuuje obraną już wcześniej strategię. O swoich krytykach się nie wypowiada. Głos za to zabrał di Grassi. W przeszłości był kierowcą teamu Virgin Racing, a w sezonie 2016/2017 został mistrzem Formuły E.

Kubica i jego "niesamowita historia"

"Ten komentarz jest absurdalny. Nigdy nie powinno się oceniać zawodnika przez jego 'niepełnosprawność', ale przez jego występy. Kubica to przykład wielkiego powrotu do zdrowia. Jego historia jest niesamowita" - napisał na Twitterze w odpowiedzi do Villeneuve'a Brazylijczyk.



Początek Kubicy, koniec Villeneuve'a

Żeby zrozumieć, skąd taka zajadłość u Villeneuve'a, trzeba się cofnąć do początków Polaka w Formule 1, które równocześnie okazały się końcem Kanadyjczyka w tej klasie.

W sezonie 2006 niespełna 21-letni Kubica pracował jako kierowca testowy w BMW Sauber F1 Team. Tymi wyścigowymi byli Villeneuve i Nick Heidfeld. Do czasu.



Po 12 wyścigach szef ekipy Mario Theissen postawił na zmiany i w miejsce regularnie zawodzącego Villeneuve'a wstawił Polaka. Villeneuve do F1 już nie wrócił, co pamiętał i pamiętać pewnie będzie. Kubica zadebiutował w deszczowym Grand Prix Węgier, wpadł na metę na znakomitym, siódmym miejscu.



Villeneuve'a decyzja Theissena rozwścieczyła. Na prawo i lewo opowiadał, że Kubica jest za młody, za mało doświadczony. Opowiada o polskim kierowcy do dziś.