Niespodziewany gość w garażu Williamsa. "Wielki fan"

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Portugalski piłkarz uwielbia szybkie samochody. Ileż to razy chwalił się w mediach społecznościowych zdjęciami w luksusowych autach. 34-latek lubi także Formułę 1. W Monako przy okazji Grand Prix, był już widziany w 2015 roku.

Z synem, dziewczyną i przyjaciółmi był widziany także w czwartek, podczas drugiego treningu przed niedzielnym wyścigiem. Piłkarz Juventusu gościł m.in. w boksie Williamsa, zespołu reprezentowanego przez Roberta Kubicę i George'a Russella, czyli najsłabszej obecnie ekipie w stawce.

"Wielki fan"

"CR7 najwyraźniej jest wielkim fanem naszego głównego technika garażu, Pete Simmonsa. Miło, że zdecydowałeś się na zdjęcie Pete" - żartowali przedstawiciele zespołu z Grove na Twitterze.



Ronaldo odwiedził też inne garaże. Najwięcej czasu spędził podobno w Mercedesie, gdzie porozmawiał z broniącym tytułu Lewisem Hamiltonem. Brytyjczyk, który zresztą wygrał oba piątkowe treningi, pozwolił synowi piłkarza wejść do bolidu.



W cieniu tragedii

Trzeci, ostatni trening zaplanowano na sobotę na godzinę 12. Trzy godziny później rozpoczną się kwalifikacje.



Zaplanowany na niedzielę wyścig o GP Monako uchodzi za najbardziej prestiżowy w MŚ Formuły 1. Tym razem jednak atmosfera może być stłumiona, ponieważ środowisko dyscypliny pogrążone jest w żałobie po śmierci Niki Laudy. Wybitny austriacki kierowca, mistrz globu w 1975, 1977 i 1984 roku, zmarł w poniedziałek w wieku 70 lat.