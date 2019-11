Żona Schumachera odpiera zarzut menedżera. "Podążamy za pragnieniem Michaela"

Kubica skomentował swój wypadek. "Myślałem, że może coś się zepsuło" Po dwóch... czytaj dalej » Od momentu wypadku we francuskich górach w grudniu 2013 roku kondycja Schumachera jest wielką niewiadomą. Jego żona Corinna ukrywa wszystkie wiadomości. Opinia publiczna czasem dostaje tylko szczątkowe informacje, z którym niewiele wynika. Wiadomo tylko to, że po poważnym urazie głowy były kierowca Ferrari nie może samodzielnie funkcjonować.

Pytania bez odpowiedzi

Jednym z najbardziej zaaferowanych jego stanem zdrowia jest Willi Weber. Były menedżer niemieckiego kierowcy wie tylko tyle, że mężczyzna wybudził się ze śpiączki farmakologicznej w czerwcu w 2014 r. Aktualnie Schumacher przebywa w swojej rezydencji niedaleko Jeziora Genewskiego, gdzie razem z rodziną i pod okiem specjalistów przechodzi rehabilitację.

- Chciałbym wiedzieć, jak się czuje. Uścisnąć mu dłoń albo pogłaskać go po twarzy. Niestety moje prośby są odrzucane przez Corinnę, która prawdopodobnie obawia się, że jak go zobaczę, to od razu ocenię, jaki jest jego stan i przekażę to opinii publicznej. Mam jednak cały czas nadzieję, że Michael wyzdrowieje, bo wiem, że jest prawdziwym wojownikiem. Jeśli jest szansa, to na pewno on z niej skorzysta. To nie może być koniec. Modlę się za niego i jestem przekonany, że kiedyś jeszcze się zobaczymy – oznajmił niedawno 77-letni Weber w rozmowie z telewizją RTL.

Źródło: Imago Willi Weber chciałby się jeszcze spotkać z Michaelem Schumacherem

"Podążamy za pragnieniem Michaela"

Po apelu Webera żona siedmiokrotnego mistrza świata zdecydowała się powiedzieć, dlaczego informacje na temat stanu zdrowia jej męża są ukrywane.

- Jest teraz w najlepszych rękach i robimy wszystko, co możemy, aby mu pomóc. Spróbujcie zrozumieć, że podążamy za pragnieniem Michaela. On chciał, by zachować jego stan zdrowia w tajemnicy. Od zawsze takie delikatne sprawy, zatrzymywaliśmy dla siebie - powiedziała Corinna Schumacher w rozmowie z magazynem "She’s Mercedes".

3 stycznia 2020 roku Schumacher skończy 51 lat. 13 listopada minęło ćwierć wieku od jego pierwszego tytułu mistrza świata Formuły 1.