Szefowa Kubicy się kaja: daliśmy plamę

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Kubica oraz drugi kierowca teamu - George Russell - przebywają w Hiszpanii od początku testów. Ale w pierwszych dniach tylko przyglądali się, jak ich rywale pokonują kolejne okrążenia, sprawdzając ustawienia swoich nowych maszyn.

Samochód Williamsa - model FW42 - dotarł do Hiszpanii dopiero w środę. Wcześniej był stale udoskonalany w fabryce w Grove. Wszystko trwało długo. Zbyt długo, z czego Claire Williams doskonale zdaje sobie sprawę.

- Musieliśmy być pewni, że to najlepszy samochód, jaki mogliśmy przygotować, stąd opóźnienie aż do środy. Wyjaśniliśmy sobie, dlaczego nie udało nam się dostarczyć go tutaj szybciej. Teraz trzeba wyciągnąć wnioski - tłumaczyła Brytyjka.

Liczą na wybaczenie

Kto odpowiada za taką wpadkę, nie wiadomo. Szefowa Kubicy dodała, że zespół znalazł już "główne przyczyny" opóźnienia. Szczegółów podać nie chciała, bo - jak przyznała - nie chce prać brudów publicznie.

FW42 w końcu na torze. Russell najsłabszy w stawce Brytyjczyk George... czytaj dalej » - To byłoby niestosowne. Musimy przeprowadzić pełną analizę w fabryce i upewnić się, że to się już nigdy nie powtórzy. Teraz najważniejsze jest, że mamy tu samochód i możemy poświęcić trochę czasu na sprawdzenie, co poszło nie tak - wytłumaczyła.



- Mieliśmy świetne otwarcie, podczas prezentacji pokazaliśmy nasze nowe barwy, opowiadaliśmy o nowym rozdziale w historii Williamsa. Dlatego czujemy, że teraz daliśmy plamę. Musimy mieć nadzieję, że ludzie zapomną o tym za kilka tygodni, gdy przystąpimy do wyścigu w Australii - dodała.

Russell się doczekał

Nowy bolid Williamsa wyjechał na tor w środę około południa, już w trakcie drugiej i ostatniej tego dnia sesji. Pierwotnie za kółkiem zasiąść miał Kubica, ostatecznie plany zmieniono i na tor wyjechał Russell. Brytyjczyk nie zachwycił, miał najsłabszy czas okrążenia. Trudno się jednak dziwić. Jeszcze w środę rano mechanicy pracowali nad jego bolidem.



Czwartek będzie ostatnim dniem testów w tym tygodniu. W sesji przedpołudniowej za kierownicą auta Williamsa ma zasiąść Kubica. Kolejne, w dniach 26 lutego-1 marca, także odbędą się na torze w Katalonii.

Zapomnieć o ostatnim sezonie

Strata dni testowych to potężny cios dla każdego teamu, a dla Williamsa szczególnie dotkliwy, ponieważ ten zespół miał najwięcej do poprawienia po poprzednim sezonie. Zajął w nim ostatnie miejsce w klasyfikacji konstruktorów, a ówcześni kierowcy Rosjanin Siergiej Sirotkin i Kanadyjczyk Lance Stroll regularnie plasowali się w końcówce stawki i w kwalifikacjach, i w wyścigach.

Pierwszy wyścig sezonu 17 marca w Australii. Tytułu broni Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa.